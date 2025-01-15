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15.01.2025 в 13:28

Почти половина терминалов в России сможет принимать оплату по биометрии

Крупные банки обновляют парк платежных устройств

К 2026 году почти каждый второй терминал в России сможет принимать оплату по биометрии. Так, «Сбер» в этом году намерен увеличить вдвое количество таких устройств. Их число приблизится к 2 млн, пишут «Известия».

«Сбер» также планирует презентовать более современные модели платежных устройств. Они позволят банку заменить до 80% парка терминалов. Кредитная организация владеет половиной платежных устройств в России.

«Альфа-Банк» в ближайшее время хочет заменить четверть из 400 тыс. терминалов на более современные устройства, в которых будет возможность оплаты лицом.

ВТБ в конце 2024 года начал внедрять оплату по биометрии — на базе решения от Национальной системы платежных карт (НСПК). В планах банка — пилотирование новых устройств для обслуживания клиентов в сегменте отелей и ресторанов по биометрии.

ПСБ, «Почта Банк» и «Новиком» также намерены развивать биометрические сервисы. А в банке «Зенит» считают, что такие технологии вызывают у потребителей негатив.

В конце прошлого года Центробанк задумался о введении новых тарифов для магазинов при оплате лицом. Речь идет о комиссиях для торговых точек, принимающих платежи.

Банки оплата по биометрии
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