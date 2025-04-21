«НРФ Регионы» во второй раз пройдет под эгидой национальной недели HR и рекламы

Национальная неделя HR и рекламы — это событие, которое объединяет специалистов в области внутренних и внешних коммуникаций. В этом году «НРФ Регионы» станет важной частью недели, предоставляя участникам возможность углубиться в обсуждение вопросов, связанных с развитием рекламы в регионах. Местом проведения традиционно выступит «МВЦ Екатеринбург Экспо» — МТС Live Hall. При этом ключевая особенность «НРФ Регионы» остается неизменной: здесь сочетается общеиндустриальная повестка с детально подобранными темами, которые затрагивают интересы тех, кто работает за пределами столицы.

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета «НРФ Регионы»: Внутренний рынок продолжает оставаться ключевым приоритетом для российского бизнеса, поскольку выход на международные рынки, включая СНГ, Латинскую Америку и Африку, оказывается сложным для многих компаний. В связи с этим крупные федеральные игроки активно ищут оптимальные способы взаимодействия с местной аудиторией, а малый и средний бизнес нуждается в эффективной коммуникационной поддержке. Единое стремление к определению собственной траектории развития и формированию уникальной идентичности стало общей целью для всех участников рынка. Наш форум предоставляет отличную площадку федеральным игрокам для исследования особенностей регионального маркетинга и его потенциала, а региональным специалистам — для обмена опытом.

Поддержка импортозамещения происходит не только со стороны государства, потребители также демонстрируют большую активность в покупке товаров отечественного производства. Аналитики отмечают «регионализацию потребления». Форум поможет выстроить новые ориентиры для бизнеса:

Локальные агентства поделятся опытом продвижения продуктов, отражающих национальную идентичность.

Бренды поделятся примерами реализации масштабных кампаний, основанных на нестандартных решениях в условиях ограниченного бюджета.

Панельные дискуссии при участии федеральных и локальных экспертов сакцентируют внимание на драйверах роста и трендах индустрии.

Представители медиа прокомментируют, как за счет контента отойти от «шаблонной рекламы» и найти правильный путь к коммуникации с целевой аудиторией.

Оргкомитет представит комплексную программу, включающую пять ключевых направлений: стратегия, креатив, диджитал, медиа и маркетинговые коммуникации. В рамках двухдневной деловой программы участники смогут получить подробные ответы на интересующие их профессиональные вопросы. В мероприятии запланировано проведение более 30 сессий, которые соберут вместе свыше 1 500 профессионалов отрасли.

Василий Рубан, директор «АКАР Урал»: «НРФ Регионы» — один из немногих форумов, который создает контент именно с уклоном на региональную повестку. Мероприятие объединяет весь рекламный рынок регионов в одном месте, что позволяет глубоко погрузиться в отрасль, пообщаться с коллегами из многих городов России, получить инсайты по рекламным инструментам и тенденциям. Мы хотим развивать регионы, создавать для них контент, делиться знаниями, и именно для этого мы собираем спикеров со всей России, чтобы объединять наш рекламный региональный рынок. Еще одна важная особенность форума: здесь участники собраны по одним и тем же интересам, а именно «региональной связи», поэтому наши участники получают еще и прикладные навыки, которые они могут использовать у себя на местах.

Дополнительную ценность деловой программы придаст презентация новых исследований от аналитического центра «Рекламная индустрия России», «АКАР Урал» и «АКАР Северо-Запад».

Завершающим этапом форума станет торжественная церемония, на которой объявят победителей и вручат награды Первого регионального фестиваля рекламы.

Организатором события является Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и «АКАР Урал».

Следить за деталями мероприятия можно на официальном сайте.

Организаторы: ЦРБК

Соорганизаторы: АКАР, «АКАР Урал»

При поддержке: РАМУ, АРИР, Red Apple, «АКАР Северо-Запад»

Партнеры: «ГПМ Реклама» (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»), Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ), «СберСеллер», «Авито Реклама», сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», Hybrid

Официальная площадка мероприятия: «МВЦ Екатеринбург Экспо» — МТС Live Hall

Social media партнер: Radar

Production партнер: Ruvision

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный портал: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Стратегический информационный партнер: «РИА Новости»

Ведущий новостной партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»

Ведущий информационный партнер: «РГ Медиа»

Медиапартнеры: 1MI Media, TagilCity.ru, News Media Holding

Индустриальные партнеры: АКОС, РАСО

Аналитический партнер: «Медиалогия»

Радио-партнеры: «Питер FM», «Искатель»

Информационные партнеры: ProBiznes72, Quokka Media, Taburet, PR News, «Станьбрендом.рф»

OOH-партнеры: СОНР, MSgroup, General media

Telegram-партнеры: True Digital, «Какой бриф, такой и креатив», «Чистый пиар», «Южный клуб маркетинга», «Коты-коммуникаторы», BRANDятина