Организаторы премии «НПБК. Эффективность» рассказали, кто войдёт в жюри

Организаторы премии в области бизнес-коммуникаций «НПБК. Эффективность» объявили имена экспертов, которые войдут в жюри восьмого сезона. В их числе — представители «Авито», LOOKY, EXEED, «Sибирской коллекции», OMODA&JAECOO, Wink, Media Instinct Group, ГК «Родная Речь», Rambler&Co, «СберСеллера», Independent Media, «МЕДИА1» и других компаний.

«НПБК. Эффективность» ежегодно привлекает лучшие проекты в области бизнес-коммуникаций. В восьмом сезоне победителей выберут около 200 топ-менеджеров — представителей известных брендов и агентств.

Участников ждёт новое направление — «Технологические коммуникации», а также обновлённые категории и номинации в блоке «Маркетинговые коммуникации». В связи с этим сформируют два экспертных совета — по направлениям маркетинговых и технологических коммуникаций.

Доля представителей рекламодателей в судейском корпусе превысит 60%. Это создаёт возможность для всесторонней и объективной оценки заявок.

В числе первых экспертов жюри:

Виктория Образцова, PR-директор «МЕДИА1»;

Олеся Теплова, директор по связям с общественностью LOOKY

Дарья Шведова, руководитель группы цифровых проектов EXEED

Евгения Одинцова, директор по центральному маркетингу «Авито»

Ольга Боброва, корпоративный директор по маркетингу Independent Media



Наталья Жестарева, директор по маркетингу «Sибирской коллекции»: Появление новых номинаций и номинантов даёт возможность ознакомиться с опытом и результатами маркетинговых активностей ключевых игроков рынка, что позволяет определить векторы развития отрасли на ближайшие годы. Кейсы-победители становятся ориентиром для специалистов и помогают осознать, какие инструменты и подходы лучше всего работают в сегодняшних условиях.

Приём заявок на премию продлится до 17 декабря. Жюри ждёт от проектов новизны, бенчмарка для категории и доказанной эффективности.

Вячеслав Глебов, Head of Digital OMODA&JAECOO: Любой бизнес направлен на реализацию товаров или услуг, но без уникального решения, как именно подать это клиентам и как использовать идею или креатив, очень сложно выделиться из спектра предложений, которые сейчас выходят на рынок. Важно не повторять за кем-то, а найти уникальный алгоритм для собственной идеи и чётко понимать, что всё это сделает предложенную идею максимально уникальной.

«НПБК. Эффективность» — престижная награда за эффективные маркетинговые практики. Премия проходит при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а организатором выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Проект объединяет представителей делового сообщества и стимулирует развитие медиаиндустрии в России. За восемь лет существования премии она стала индикатором успеха для компаний и специалистов в сфере маркетинга и технологий.