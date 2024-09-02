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02.09.2024 в 13:58

Организаторы премии «НПБК. Эффективность» рассказали, кто войдёт в жюри

Победителей выберут топ-менеджеры известных брендов и агентств

Организаторы премии в области бизнес-коммуникаций «НПБК. Эффективность» объявили имена экспертов, которые войдут в жюри восьмого сезона. В их числе — представители «Авито», LOOKY, EXEED, «Sибирской коллекции», OMODA&JAECOO, Wink, Media Instinct Group, ГК «Родная Речь», Rambler&Co, «СберСеллера», Independent Media, «МЕДИА1» и других компаний.

«НПБК. Эффективность» ежегодно привлекает лучшие проекты в области бизнес-коммуникаций. В восьмом сезоне победителей выберут около 200 топ-менеджеров — представителей известных брендов и агентств.

Участников ждёт новое направление — «Технологические коммуникации», а также обновлённые категории и номинации в блоке «Маркетинговые коммуникации». В связи с этим сформируют два экспертных совета — по направлениям маркетинговых и технологических коммуникаций.

Доля представителей рекламодателей в судейском корпусе превысит 60%. Это создаёт возможность для всесторонней и объективной оценки заявок.

В числе первых экспертов жюри:

  • Виктория Образцова, PR-директор «МЕДИА1»;
  • Олеся Теплова, директор по связям с общественностью LOOKY
  • Дарья Шведова, руководитель группы цифровых проектов EXEED
  • Евгения Одинцова, директор по центральному маркетингу «Авито»
  • Ольга Боброва, корпоративный директор по маркетингу Independent Media

Наталья Жестарева, директор по маркетингу «Sибирской коллекции»:

Появление новых номинаций и номинантов даёт возможность ознакомиться с опытом и результатами маркетинговых активностей ключевых игроков рынка, что позволяет определить векторы развития отрасли на ближайшие годы. Кейсы-победители становятся ориентиром для специалистов и помогают осознать, какие инструменты и подходы лучше всего работают в сегодняшних условиях.

Приём заявок на премию продлится до 17 декабря. Жюри ждёт от проектов новизны, бенчмарка для категории и доказанной эффективности.

Вячеслав Глебов, Head of Digital OMODA&JAECOO:

Любой бизнес направлен на реализацию товаров или услуг, но без уникального решения, как именно подать это клиентам и как использовать идею или креатив, очень сложно выделиться из спектра предложений, которые сейчас выходят на рынок. Важно не повторять за кем-то, а найти уникальный алгоритм для собственной идеи и чётко понимать, что всё это сделает предложенную идею максимально уникальной.

«НПБК. Эффективность» — престижная награда за эффективные маркетинговые практики. Премия проходит при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а организатором выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Проект объединяет представителей делового сообщества и стимулирует развитие медиаиндустрии в России. За восемь лет существования премии она стала индикатором успеха для компаний и специалистов в сфере маркетинга и технологий.

Жюри Премия НПБК. Эффективность
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