Новым собственником «Крестов» стал строительный холдинг «КВС»

Комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге продали с молотка, новым собственником стал один из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «КВС», сообщается на сайте ГК.

Помимо группы компаний «КВС» в аукционе, который прошел 21 февраля, участвовал миллиардер Евгений Финкельштейн, глава корпорации PMI и билетного оператора Kassir.ru. Он планировал открыть на территории «Крестов» «Музей истории добра и зла», а также концертную площадку. Начальная цена объекта составляла 1млрд рублей, бизнесмен поднял ее на 100 млн рублей, но проиграл, потому что оппонент предложил больше.

ГК «КВС» обещает, что исторический объект пройдет бережную реставрацию и преобразится в общественное пространство, сочетающее культурное наследие и современные функции. На месте следственного изолятора появятся музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

Исторический комплекс, признанный памятником архитектуры, построен в 1890 году. С 1964 года «Кресты» были следственным изолятором. Тюрьму признавали одной из самых сложных для побега, в разное время в ней сидели Лев Троцкий, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев, Иосиф Бродский.

В 2017 году после возведения нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом старые «Кресты» перестали использовать для содержания подследственных, здания опустели и в них начали проводить экскурсии. В 2023 году СИЗО официально передали корпорации «Дом.РФ» для реализации.