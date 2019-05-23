Новый тревел-проект для креативных экспериментов

В этом году «Яркие Люди» запускает новый проект — увлекательно-познавательный отдых для всей семьи «Яркие Люди на каникулах».

Последние 4 горящих тура в Грецию в компании ярких людей по самой привлекательной цене!

Никакой стандартной анимации! Для Вас и Ваших детей: мастер-классы по актерскому мастерству от педагогов из ГИТИСа, занятия по сальсе, бачате, zumba kids от хореографов из жаркой Бразилии.

Только солнце, только море и компания ярких людей на 10 волшебных дней!

Отель 5*, 10 дней, перелет, трансфер, питание «все включено».

ТОРОПИСЬ! Такого предложения больше не будет!

Мария Гальперина, генеральный директор театрально-продюсерского агентства «Яркие люди»: Вам знакома такая ситуация: вы на море, дети с вами в телефоне, вы начинаете ссориться, просите их выключить — возникает конфликт. Анимационная программа избита и не вызывает желания участвовать. А что хочется? Активно отдохнуть в компании друзей, получить уникальный опыт и заряд творческой энергии, смеха и радости.

Мы собрали наших самых любимых и талантливых педагогов, постоянных участников наших программ, чтобы поделиться с вами умением ярко жить, ярко мыслить и творчески совершенствоваться. Ведь творчество делает нас счастливыми, не правда ли?



В этом году команда Яркие люди, создатель семейных творческих и театральных фестивалей и программ, решила на каникулах поработать и зарядить энергией своих детей, друзей и всех тем, кому близка творческая атмосфера.



Давайте делать жизнь и отдых ярче!