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23.05.2019 в 13:30

Новый тревел-проект для креативных экспериментов

«Яркие люди» открывают новое направление «Яркие люди на каникулах»

В этом году «Яркие Люди» запускает новый проект — увлекательно-познавательный отдых для всей семьи «Яркие Люди на каникулах».

Последние 4 горящих тура в Грецию в компании ярких людей по самой привлекательной цене!
Никакой стандартной анимации! Для Вас и Ваших детей: мастер-классы по актерскому мастерству от педагогов из ГИТИСа, занятия по сальсе, бачате, zumba kids от хореографов из жаркой Бразилии.
Только солнце, только море и компания ярких людей на 10 волшебных дней!
Отель 5*, 10 дней, перелет, трансфер, питание «все включено».
ТОРОПИСЬ! Такого предложения больше не будет!

Мария Гальперина, генеральный директор театрально-продюсерского агентства «Яркие люди»:

Вам знакома такая ситуация: вы на море, дети с вами в телефоне, вы начинаете ссориться, просите их выключить — возникает конфликт. Анимационная программа избита и не вызывает желания участвовать.

А что хочется? Активно отдохнуть в компании друзей, получить уникальный опыт и заряд творческой энергии, смеха и радости.
Мы собрали наших самых любимых и талантливых педагогов, постоянных участников наших программ, чтобы поделиться с вами умением ярко жить, ярко мыслить и творчески совершенствоваться. Ведь творчество делает нас счастливыми, не правда ли?

В этом году команда Яркие люди, создатель семейных творческих и театральных фестивалей и программ, решила на каникулах поработать и зарядить энергией своих детей, друзей и всех тем, кому близка творческая атмосфера.

Давайте делать жизнь и отдых ярче!

Ольга Мунтян, автор идеи, исполнительный директор театрально-продюсерского агентства Яркие люди:

Если вы хотите интересно вместе с детьми провести свой отпуск, отдохнуть в кругу ярких людей, получить мощный творческий заряд, получить новые навыки на мастер-классах, научиться азам социальных танцев (бачата и сальса), то вам точно с нами!

Яркие люди открывают новое направление Яркие люди на каникулах! Будем веселиться, дурачиться, учиться и наслаждаться морем!

Пакуем чемоданы и настраиваемся на яркую волну! До встречи!

Яркие Люди Яркие люди на каникулах
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