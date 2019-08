Фильм Квентина Тарантино лидирует в российском прокате

Девятый фильм независимого режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» с большим отрывом лидирует в российском прокате, обогнав картины «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Король лев», сообщает портал kinobusiness.com. В день премьеры, 8 августа 2019 года, фильм собрал 125 млн рублей, а за минувшие выходные — 516,9 млн рублей, став самым кассовым фильмом Тарантино в России.

7 августа, накануне российской премьеры, легендарный режиссер осчастливил москвичей пресс-конференцией, а также прослушал экскурсию в музее-заповеднике «Московский Кремль», проведенную министром культуры Владимиром Мединским.

Беспрецедентному коммерческому успеху во многом поспособствовал актерский состав. Это первый фильм в истории мирового кинематографа, в котором наконец-то «встретились» Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо. Неменьший интерес вызвала Марго Робби, известная широким массам по фильмам «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд самоубийц», а также Аль Пачино и Курт Рассел, не нуждающиеся в представлении.

Кинокритики отмечают, что «Однажды… в Голливуде» является своего рода фильмом о фильме (по сюжету, главный герой — актер), ностальгией по закату «золотого века» Голливуда, в антураже которого проходило детство режиссера.

Квентин постарался максимально достоверно и тепло передать американскую атмосферу 1960-х годов XX века — мы видим неоновые вывески, богемные вечеринки в особняке Playboy, хиппи, недовольных войной во Вьетнаме, перманентный наркотический угар. В эту красоту органично вписывается музыка шестидесятых: The Mamas & The Papas, The Rolling Stones, Пол Маккартни и другие звездные исполнители и коллективы.

Ударная доза истинно тарантиновского насилия (куда же без него?) пришлась на гениальную концовку картины, дав зрителям в течение практически всего фильма отдохнуть от побоищ, расчленений и литров крови.

Произведения режиссера вызывают разные реакции: одни их превозносят, другие их не понимают, третьих они и вовсе возмущают — и это нормально, ведь высокое искусство должно пробуждать эмоции. Равнодушным его фильмы не оставляют никого, и комедийная драма «Однажды… в Голливуде» не стала исключением.

Во всех интервью Тарантино заявляет, что следующий, десятый, фильм станет последним в его режиссерской карьере.