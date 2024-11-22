Молодые россияне хотят отдыхать дольше в новогодние каникулы

Россияне рассказали, сколько хотят отдыхать в новогодние каникулы: 30% достаточно утверждённых 11 дней (с 29 декабря по 8 января), 13% — от одного до трёх дней, 14% — от четырёх до шести дней. До 9% респондентов устроила бы неделя, ещё столько же предпочли бы отдохнуть от восьми до 10 дней. Такие данные были получены в ходе опроса, проведённого сервисом Superjob.

Чем старше опрошенные, тем менее продолжительные каникулы на Новый год им нужны. Чаще о согласии отдыхать от одного до трёх дней говорили люди в возрасте от 45 лет (17%). Среди интервьюируемых младше 34 лет такой вариант поддержали всего 4%, среди тех, кому от 35 до 44 лет, согласие на короткие каникулы выразили 10%.

Только 8% из опрошенных старшего возраста готовы отдыхать от 8 до 10 дней. Среди лиц младше 34 лет таких 10%, среди тех, кому от 35 до 44 лет, — 11%.

До 28% молодых респондентов согласны на 11-дневные каникулы. 9% хотели бы отдыхать от 12 до 13 дней, 26% — две недели. Если говорить о других возрастных категориях, то среди тех, кому от 35 до 44 лет, отдыхать в течение 14 дней готовы 12%, среди лиц старше 45 лет — только 9%.

Треть женщин устраивает 11-дневный отдых на Новый год (против 27% мужчин). 15% опрошенных россиянок готовы отдыхать от одного до трёх дней (среди мужчин такое мнение высказали 11%), 13% — от четырёх до шести дней (15% мужчин), 7% — неделю (11% мужчин).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.