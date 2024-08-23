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18+
23.08.2024 в 15:33

Рузиль Минекаев стал продавцом-консультантом в новой рекламе «М.Видео»

Креаторы создали видео в стиле популярного сериала «Слово пацана»

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Бренд «М.Видео», входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», в продолжение кампании «Back To School» представил серию роликов с участием звезды «Слово пацана» Рузиля Минекаева. Промо, снятое в стилистике сериала, продвигает доступные предложения для учащихся и их родителей.

В видео Рузиль предстал в образе дерзкого и находчивого консультанта. Актер проводит экскурсию по магазину, показывая акционные товары, и объясняет условия их покупки в рассрочку.

Главный герой в своей неподражаемой манере не только рассказывает о предложениях сети, но и делает покупки в «М.Видео» настоящим приключением.

Так, Марат Суворов из «Слово пацана» погружает робкого покупателя в условия акции, проводит экскурсию по магазину, показывает акционные девайсы, а также дает советы, как сэкономить и выбрать технику к новому учебному году.

В итоге довольный покупатель не только приобретает необходимую ему технику, но и узнаёт секрет самого Рузиля.

В августе «М.Видео» представил первый ролик с участием Рузиля Минекаева и ведущего Александра Пушного. Он был приурочен к старту промокампании «Back To School» к началу нового учебного года.

М-Видео М.Видео-Эльдорадо «Слово пацана» Рузиль Минекаев
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