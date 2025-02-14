Новое приложение «Газпромбанка» пропало из App Store и Google Play

Новое приложение «Газпромбанка» под названием YourShopper, недавно представленное компанией, исчезло из магазинов App Store и Google Play, убедился корреспондент Sostav.

Приложение предполагалось использовать не только для интернет-банка и Android, но и для iOS, со входом через номер телефона, привязанный к сервисам «Газпромбанка». Разработчиком решения значилась компания «Цифровой офис».

Причины удаления приложения из цифровых магазинов пока не сообщались. Об исчезновении YourShopper также пишут Frank Media и «Прайм».

12 февраля «Газпромбанк» объявил о выходе приложения под видом помощника для онлайн-покупок.