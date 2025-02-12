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12.02.2025 в 12:45

Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore

В приложение добавили функцию сквозного поиска и витрину предложений «Для меня»

«Газпромбанк» объявил о крупном обновлении мобильного приложения. Эта версия доступна не только для интернет-банка и Android, но и для iOS. В AppStore приложение вышло под названием YourShopper. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе банка.

В новой версии приложения карты, накопительные продукты и кредиты собраны во вкладках в верхней части главного экрана. На главном экране появился рабочий стол, на который можно добавлять виджеты, например, курсы валют, счета на оплату или кешбэк.

Разработчики добавили в приложение функцию сквозного поиска. Можно ввести запрос в любой поисковой строке и приложение предложит подсказки по частым запросам. Появился раздел «Помощь», в котором собраны все полезные сервисы: заказ справок и выписок, запись в офис, возможность связаться с банком через чат.

Появилась витрина предложений «Для меня». В разделе собраны выгодные предложения от банка и партнеров: скидки, кешбэк, акции, заказ сим-карты «Газпромбанк Мобайл», бронирование отелей и авиабилетов.

Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore

Павел Наумов, первый вице-президент «Газпромбанка»:

Мы с гордостью представляем крупное обновление наших цифровых сервисов — результат работы всей команды. Каждый внес свой вклад, чтобы создать продукт, который отвечает требованиям нашего клиента. Это обновление — важный шаг вперед. Оно меняет опыт взаимодействия с клиентом, делая его более персонализированным. Наша цель — чтобы пользоваться нашими сервисами было просто, быстро и удобно.

Appstore Газпромбанк приложение
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