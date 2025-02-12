Обновленное приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore

«Газпромбанк» объявил о крупном обновлении мобильного приложения. Эта версия доступна не только для интернет-банка и Android, но и для iOS. В AppStore приложение вышло под названием YourShopper. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе банка.

В новой версии приложения карты, накопительные продукты и кредиты собраны во вкладках в верхней части главного экрана. На главном экране появился рабочий стол, на который можно добавлять виджеты, например, курсы валют, счета на оплату или кешбэк.

Разработчики добавили в приложение функцию сквозного поиска. Можно ввести запрос в любой поисковой строке и приложение предложит подсказки по частым запросам. Появился раздел «Помощь», в котором собраны все полезные сервисы: заказ справок и выписок, запись в офис, возможность связаться с банком через чат.

Появилась витрина предложений «Для меня». В разделе собраны выгодные предложения от банка и партнеров: скидки, кешбэк, акции, заказ сим-карты «Газпромбанк Мобайл», бронирование отелей и авиабилетов.