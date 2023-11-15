Контекстная реклама и программатик названы наиболее востребованными инструментами в интернете

NMi Group и Исследовательский центр АКАР/АРИР/РАМУ провели исследование среди рекламодателей об использовании диджитал-инструментов в медиамиксах 2023 года. В тройку лидеров вошли: контекстная реклама (64%), программатик (64%) и перфоманс (62%). Результаты исследования презентовала директор по развитию цифровых технологий NMi Group Анна Планина в ходе НРФ.

Среди инструментов диджитал нон-медиа рекламодатели выделяют web/video production (48%), производство контента (44%) и креатив, разработку сайтов и CRM (по 37%).

В 2024 году увеличится число рекламодателей, планирующих использовать в диджитал-кампаниях OLV (61% в 2024 году против 14% в 2023 году) и таргетированную рекламу (61% против 45%). Из инструментов диджитал нон-медиа вырастет спрос на стратегию (15% в 2023 году против 46% в 2024-м), системы мониторинга (26% против 46%) и блоггеров (33% против 43%).

«Выбор в пользу инвентаря верхнего уровня воронки, ориентированного на долгосрочное планирование, знание и охватность, говорит о том, что бренды планируют работать в долгосрочной перспективе и строить сильное позиционированное в том числе за счёт диджитала», — отметила Планина.

По прогнозам NMi Group, 2023 год завершится 31% ростом объёмов диджитал-рынка. Почти в два раза вырастет e-com (100%), рынок блогеров увеличится на 30%. В 2024 году также ожидается рост на уровне 24%.