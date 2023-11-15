Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Алексей Парфун
Centra.ai
Павел Молянов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.11.2023 в 13:29

Контекстная реклама и программатик названы наиболее востребованными инструментами в интернете

Исследование на НРФ представили NMi Group и Исследовательский центр АКАР/АРИР/РАМУ

NMi Group и Исследовательский центр АКАР/АРИР/РАМУ провели исследование среди рекламодателей об использовании диджитал-инструментов в медиамиксах 2023 года. В тройку лидеров вошли: контекстная реклама (64%), программатик (64%) и перфоманс (62%). Результаты исследования презентовала директор по развитию цифровых технологий NMi Group Анна Планина в ходе НРФ.

Презентация Анны Планиной

Среди инструментов диджитал нон-медиа рекламодатели выделяют web/video production (48%), производство контента (44%) и креатив, разработку сайтов и CRM (по 37%).

Презентация Анны Планиной

В 2024 году увеличится число рекламодателей, планирующих использовать в диджитал-кампаниях OLV (61% в 2024 году против 14% в 2023 году) и таргетированную рекламу (61% против 45%). Из инструментов диджитал нон-медиа вырастет спрос на стратегию (15% в 2023 году против 46% в 2024-м), системы мониторинга (26% против 46%) и блоггеров (33% против 43%).

«Выбор в пользу инвентаря верхнего уровня воронки, ориентированного на долгосрочное планирование, знание и охватность, говорит о том, что бренды планируют работать в долгосрочной перспективе и строить сильное позиционированное в том числе за счёт диджитала», — отметила Планина.

По прогнозам NMi Group, 2023 год завершится 31% ростом объёмов диджитал-рынка. Почти в два раза вырастет e-com (100%), рынок блогеров увеличится на 30%. В 2024 году также ожидается рост на уровне 24%.

НРФ NMi Group АКАР/АРИР/РАМУ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.