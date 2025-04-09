НМГ тестирует мобильное приложение для просмотра ТВ-контента в вертикальном формате

«Национальная медиа группа» (НМГ) начала тестирование мобильного приложения «Сторис», предназначенного для просмотра коротких видео в вертикальном формате — сериалов, шоу и передач. Проект ориентирован на телезрителей-пользователей смартфонов и планшетов, предпочитающих мобильное потребление медиаконтента. Об этом сообщается на сайте группы.

На этапе запуска в приложении доступны адаптированные под вертикальный формат сериалы канал Dомашний . Продолжительность одной серии составляет от одной до трех минут. После выхода приложения в массовый доступ контент будет обновляться еженедельно. Пользователям предложат новые сериалы телеканала «Dомашний», а впоследствии — шоу и сериалы телеканалов ЧЕ! и СТС , входящих в активы медиахолдинга.

Ожидается, что аудиторией приложения станут пользователи в возрасте от 10 до 45 лет. В перспективе планируется расширение функционала, внедрение системы персонализированных рекомендаций, а также развитие партнерских программ. Монетизация приложения реализована через виртуальную валюту: пользователи смогут получать «монеты» за просмотр рекламы и использовать их для доступа к новым сериям.

Оставить заявку на участие в тестировании можно на сайте.

Светлана Баланова, генеральный директор НМГ: Мы видим растущий тренд на востребованность короткого вертикального видео в России и мире. Запуск «Сторис» органично дополняет наши существующие телевизионные проекты, позволяя расширить аудиторию и вовлечь пользователей в новый формат контента, не заменяя, а усиливая традиционное вещание. Этот эксперимент направлен на расширение присутствия НМГ в цифровой среде и укрепление связи с зрителями.

Сегодня НМГ также объявила, что ведет переговоры по покупке «Медиалогии», занимающейся мониторингом соцсетей и СМИ. Новый актив будет использован в «управлении репутацией».