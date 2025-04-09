Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
iConText Group
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.04.2025 в 10:40

НМГ тестирует мобильное приложение для просмотра ТВ-контента в вертикальном формате

В нем представлены адаптированные сериалы и шоу телеканалов, входящих в активы медиахолдинга

«Национальная медиа группа» (НМГ) начала тестирование мобильного приложения «Сторис», предназначенного для просмотра коротких видео в вертикальном формате — сериалов, шоу и передач. Проект ориентирован на телезрителей-пользователей смартфонов и планшетов, предпочитающих мобильное потребление медиаконтента. Об этом сообщается на сайте группы.

На этапе запуска в приложении доступны адаптированные под вертикальный формат сериалы канал Dомашний . Продолжительность одной серии составляет от одной до трех минут. После выхода приложения в массовый доступ контент будет обновляться еженедельно. Пользователям предложат новые сериалы телеканала «Dомашний», а впоследствии — шоу и сериалы телеканалов ЧЕ! и СТС , входящих в активы медиахолдинга.

Ожидается, что аудиторией приложения станут пользователи в возрасте от 10 до 45 лет. В перспективе планируется расширение функционала, внедрение системы персонализированных рекомендаций, а также развитие партнерских программ. Монетизация приложения реализована через виртуальную валюту: пользователи смогут получать «монеты» за просмотр рекламы и использовать их для доступа к новым сериям.

Оставить заявку на участие в тестировании можно на сайте.

Светлана Баланова, генеральный директор НМГ:

Мы видим растущий тренд на востребованность короткого вертикального видео в России и мире. Запуск «Сторис» органично дополняет наши существующие телевизионные проекты, позволяя расширить аудиторию и вовлечь пользователей в новый формат контента, не заменяя, а усиливая традиционное вещание. Этот эксперимент направлен на расширение присутствия НМГ в цифровой среде и укрепление связи с зрителями.

Сегодня НМГ также объявила, что ведет переговоры по покупке «Медиалогии», занимающейся мониторингом соцсетей и СМИ. Новый актив будет использован в «управлении репутацией».

НМГ Национальная медиа группа телепередачи ТВ-контент
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.