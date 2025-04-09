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09.04.2025 в 07:20

НМГ начала переговоры о покупке «Медиалогии»

Новый актив будет использован в управлении репутацией

Национальная Медиа Группа ведет переговоры по покупке «Медиалогии», занимающейся мониторингом соцсетей и СМИ. Новый актив будет использован в «управлении репутацией», сообщает РБК со ссылкой на главу НМГ Светлану Баланову.

НМГ, по словам Балановой, поставила цель стать «лидером на рынке информации и развлечений». Медиаэкспертиза может дать конкурентное преимущество для достижения этой цели, так как «Медиалогия», по ее словам, «номер один» на рынке мониторинга информации и новостей.

Отвечая на вопрос о возможном недовольстве медиаиндустрии тем, что индекс цитируемости окажется в руках одной из крупнейших медиагрупп, Баланова пояснила, что методология компании более прозрачная, чем, например, «Индекс Кинопоиск Pro», который оценивает спрос на кино и сериалы.

Переговоры ведутся по полной покупке бизнеса, но детали и условия сделки не раскрываются. Текущая структура собственников также скрыта.

НМГ Медиалогия
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