В Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ открыли базовую кафедру ORO

Агентство маркетинговых исследований ORO и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, в рамках которого была создана базовая кафедра ORO. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе агентства.

Работа кафедры направлена на внедрение бизнес-практик в образовательный процесс, разработку учебных кейсов, предоставление выпускникам ВШБ более широких возможностей практики и трудоустройства.

Специалисты кафедры предложат курсы по маркетинговым исследованиям для программ бакалавриата и магистратуры ВШБ. Подготовленный партнёрами учебный бизнес-кейс ORO может быть использован на программе MBА.

Недавно в ВШБ прошла апробация учебного кейса. 146 студентов бизнес-школы, распределённых на 23 команды, подготовили и защитили решения кейса, разработанного ОRО.

В 2019 году ORO и НИУ ВШЭ разработали совместный курс по маркетинговым исследованиям для студентов образовательной программы «Маркетинг и рыночная аналитика».

Евгений Попов, гендиректор ORO: Мы гордимся возможностью не только делиться своим опытом и накопленными знаниями, но и развивать следующие поколения исследователей. В условиях стремительно меняющегося рынка крайне важно воспитывать специалистов, обладающих гибкостью, инновационным мышлением и способностью быстро адаптироваться к новым вызовам и тенденциям. Наше сотрудничество с ВШЭ помогает готовить настоящих профессионалов в области маркетинговых исследований.