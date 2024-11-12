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12.11.2024 в 13:35

В Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ открыли базовую кафедру ORO

Стороны заключили соглашение о партнёрстве

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Агентство маркетинговых исследований ORO и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, в рамках которого была создана базовая кафедра ORO. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе агентства.

Работа кафедры направлена на внедрение бизнес-практик в образовательный процесс, разработку учебных кейсов, предоставление выпускникам ВШБ более широких возможностей практики и трудоустройства.

Специалисты кафедры предложат курсы по маркетинговым исследованиям для программ бакалавриата и магистратуры ВШБ. Подготовленный партнёрами учебный бизнес-кейс ORO может быть использован на программе MBА.

Недавно в ВШБ прошла апробация учебного кейса. 146 студентов бизнес-школы, распределённых на 23 команды, подготовили и защитили решения кейса, разработанного ОRО.

В 2019 году ORO и НИУ ВШЭ разработали совместный курс по маркетинговым исследованиям для студентов образовательной программы «Маркетинг и рыночная аналитика».

Евгений Попов, гендиректор ORO:

Мы гордимся возможностью не только делиться своим опытом и накопленными знаниями, но и развивать следующие поколения исследователей. В условиях стремительно меняющегося рынка крайне важно воспитывать специалистов, обладающих гибкостью, инновационным мышлением и способностью быстро адаптироваться к новым вызовам и тенденциям. Наше сотрудничество с ВШЭ помогает готовить настоящих профессионалов в области маркетинговых исследований.

Вера Ребязина, руководитель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ:

ORO — одно из ведущих агентств маркетинговых исследований в России с более чем 30-летним опытом работы. Уже шесть лет в формате котичинга мы с коллегами ведём образовательный курс по маркетинговым исследованиям. Создание базовой кафедры ORO стало логичным шагом расширения и систематизации наших усилий. Базовая кафедра будет центром передовых знаний в области маркетинговых исследований брендов, коммуникаций, клиентского опыта и покупательского поведения и площадкой взаимодействия студентов с профессиональным сообществом.

НИУ ВШЭ Обучение ORO
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