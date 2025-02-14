Nissan и Honda прекратили переговоры об объединении

Японские автопроизводители Nissan, Honda и Mitsubishi расторгли меморандум о взаимопонимании. В дальнейшем стороны будут сотрудничать в рамках стратегического партнерства, созданного в соответствии с меморандумом и направленном для максимизацию корпоративной стоимости каждой компании. Об этом сообщила пресс-служба Honda.

О том, что Nissan и Honda начали переговоры о возможном объединении в холдинг, стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что в будущем к концернам может присоединиться Mitsubishi. Участники переговоров обсуждали не только условия слияния, но и возможные варианты взаимодействия с альянсом Renault—Nissan—Mitsubishi.

Honda предлагала Nissan несколько вариантов интеграции бизнеса. Один из них включал создание совместной холдинговой компании, где Honda будет назначать большинство директоров и гендиректора. Еще один вариант — превращение Honda через обмен акциями в головную компанию, а Nissan — в дочернюю.

Стороны обсудили предложения и пришли к мнению, что для ускорения принятия решений и управленческих мер на фоне нестабильной рыночной обстановки целесообразно прекратить переговоры об объединении.

Эксперты в разговоре с «Коммерсантом» рассказали, что срыв сделки был ожидаемым. Возможные причины — существенные различия в корпоративных структурах управления автоконцернов, а также неготовность Nissan быть дочерней компанией.

По итогам первой половины 2024−2025 финансового года чистая прибыль Nissan упала в 15,4 раза, до 19,22 млрд йен (около $126 млн). При этом капитализация Honda в пять раз больше капитализации Nissan.