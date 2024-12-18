Nissan и Honda обсуждают слияние в один холдинг

Японские автокорпорации Nissan и Honda начали переговоры о возможном объединении в один холдинг. В будущем к ним может присоединиться и Mitsubishi. Участникам переговоров предстоит обсудить не только условия слияния, но и возможные варианты взаимодействия нового холдинга с альянсом Renault—Nissan—Mitsubishi. Об этом сообщает Nikkei.

По данным источников издания, стороны планируют подписать соглашение о намерениях, предусматривающее создание единого холдинга для обоих производителей. Позже к ним может присоединиться Mitsubishi, основным акционером которой является Nissan.

Факт ведения переговоров подтвердили как в Nissan, так и в Honda. Однако в своих комментариях обе компании подчеркивают, что «никакие конкретные решения пока не приняты».

На фоне этих новостей стоимость акций Nissan выросла на 24%, тогда как бумаги Honda подешевели на 3,2%.

Honda и Nissan уже сотрудничают в сферах разработки и производства электромобилей, а также использования технологий искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение между сторонами было заключено в марте 2024 года. В июле агентство Nikkei также сообщило о намерениях Mitsubishi присоединиться к данной программе сотрудничества.

Nissan и Mitsubishi входят в альянс с французской компанией Renault, который был перезапущен в прошлом году. Кроме того, Renault и Nissan владеют долями в размере 15% в акционерных капиталах друг друга.