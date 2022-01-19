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19.01.2022 в 11:47

Никита Василенок стал шеф-редактором «Популярной механики»

Ранее он занимал пост выпускающего редактора сайта

Никита Василенок

Никита Василенок стал шеф-редактором сайта popmech.ru. Он занял должность после ухода Андрея Ходорченкова, который перешёл на пост директора по диджитальной контент-стратегии медиахолдинга Independent Media и продолжает сотрудничество с брендом «Популярная механика» в качестве контент-директора, сообщили Sostav в компании.

Никита Василенок имеет 15-летний редакторский стаж и опыт работы в «Московском комсомольце», Газете.ru, Top Gear Russia и других изданиях. В последние годы он занимал должность выпускающего редактора сайта «Популярной механики».

Independent Media Популярная механика
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