Андрей Ходорченков назначен директором по диджитальной контент-стратегии Independent Media

Андрей Ходорченков занял пост директора по диджитальной контент-стратегии в медиахолдинге Independent Media, сообщили Sostav в Independent Media. Он будет заниматься развитием новых направлений работы с диджитал-контентом, выводом его на новые площадки и платформы, разработкой альтернативных источников трафика и дохода, говорится в сообщении.

Ранее Ходорченков возглавлял редакцию сайта popmech.ru, он продолжит сотрудничество с брендом «Популярная механика» в качестве контент-директора.

До прихода в Independent Media медиаменеджер занимал должность главного редактора сайта на радиостанции «Эхо Москвы», был директором по контенту сервиса «Яндекс.Кью», а также принимал участие в создании фонда «Нужна помощь» и проекта «Такие дела», включённого Минюстом в реестр иноагентов.