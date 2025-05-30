Никита Остапчук назначен CPO «Нетмонет»

Никита Остапчук займет позицию Chief Product Officer в сервисе безналичных чаевых «Нетмонет». В новой должности он будет отвечать за развитие всей продуктовой линейки сервиса: от формирования стратегии и масштабирования текущих решений до запуска новых. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в зону ответственности Никиты войдут рост ключевых продуктовых метрик, развитие пользовательского опыта и технологическое переосмысление взаимодействия между гостями, официантами и ресторанами.

До перехода в «Нетмонет» Никита занимал позицию директора e-commerce-продукта в группе компаний «Детский мир», где курировал развитие цифровых каналов детского ретейлера в России и СНГ. Ранее эксперт работал в продуктовых командах SimpleWine и HR-tech-стартапа Motivity, где прошел путь от продакт-менеджера до руководителя масштабных проектов.

Никита Остапчук, CPO «Нетмонет»: Рад присоединиться к команде, я верю, что наше сотрудничество будет продуктивным для меня как профессионала, так и для компании. Я убежден, что чаевые — это не просто благодарность, а важная часть культуры гостеприимства, и я рад внести вклад в их развитие. В новой должности буду стремиться развивать существующие продукты компании и создавать новые, чтобы сервис стал незаменимым инструментом в индустрии.

В 2024 году Никита вошел в рейтинг Forbes «30 до 30». Он также ведет блог Career Groove и является соавтором подкаста «Форточку открой», посвященного карьере и продуктовой работе.