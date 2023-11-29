Продажи продуктов питания в России растут быстрее продаж алкоголя впервые за семь лет

В этом году алкольная продукция впервые за семь лет уступила лидерство продовольственным товарам по динамике натуральных продаж. С января по сентябрь текущего года продажи продуктов питания выросли на 3,8% год к году, а алкоголя — на 3,3%. Таковы данные исследования NielsenIQ, которые есть в распоряжении Sostav.

В последний раз похожая ситуация наблюдалась в 2016 году после кризиса 2014−2015 годов, когда динамика продаж продовольственных товаров восстанавливалась быстрее алкоголя (минус 0,1% по сравнению с минус 0,3%).

Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами NielsenIQ: Последние несколько лет алкогольная индустрия оставалась самой быстрорастущей на рынке FMCG, а в некоторые годы рост спроса на алкогольные категории происходил даже на фоне замедления всех остальных товарных групп. Но в 2023 году алкоголь уступил первенство.

Одной из главных причин смены тренда стало активное восстановление продовольственного рынка. В прошлом году спрос на продуктовые категории замедлился из-за роста инфляции, ухода части зарубежных игроков, трансформации полки и переключения покупателей между категориями в целях экономии. В 2023 году реальный спрос стал ключевым драйвером продуктового рынка FMCG на фоне замедления инфляции. Ширина ассортимента восстановилась, в том числе за счёт усиления локальных игроков.

Одновременно на рынке замедлился рост натуральных продаж крупнейших алкогольных категорий — пива и водки. Совокупно эти спиртные напитки занимают более 90% продаж алкоголя в натуральном выражении.

С января по сентябрь этого года объёмы продаж указанных категорий снизились до 0,5% и минус 1% соответственно. Годом ранее их динамика составляла 0,8% и 3,1%.

По итогам первого полугодия 2023 года FMCG-индустрия стабилизировалась, а постепенное оживление покупательских настроений стало ещё более заметным. Демонстрирует этот тренд динамика продаж на омниканальном FMCG-рынке. В июне рост всей индустрии составил 8,5%, что было полностью обусловлено вкладом реального спроса (10,1%) на фоне дефляции (минус 1,6%), сообщали в NielsenIQ.