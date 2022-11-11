Нидерландская Prosus вышла из состава акционеров VK

Нидерландский холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK, передав ему свою долю. Об этом говорится в сообщении на сайте российской IT-компании.

Полученные безвозмездно 25,7% акции VK в свою очередь продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 млрд руб.

«Компания менеджмента, «Сингулярити Лаб», будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании», — пояснили в VK.

Prosus сообщила о планах списать свою долю в VK ещё в марте. На тот момент стоимость доли компании оценивалась в $700 млн. Тогда же компания попросила своих представителей в составе совета директоров VK покинуть свои посты. Такое решение Prosus объяснила тем, что глава VK Владимир Кириенко попал под санкции.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын пояснил «Коммерсанту», что Prosus списала долю в VK, а не продала её, так как не хотела получать какую-либо выгоду от компании, связанной с подсанкционным лицом. Этим же он объяснил и то, что Prosus продала сервис публикации объявлений Avito группе Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина, а не VK. Сумма сделки составила 151 млрд руб. ($2,4 млрд).