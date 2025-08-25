Netflix выпустил гид по использованию ИИ

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал подробные правила по использованию ИИ. Таким образом сервис усиливает контроль над использованием генеративного AI, предъявляя партнерам новые строгие требования.

В компании подчеркивают, что технологии искусственного интеллекта должны использоваться только в рамках этических норм и с уважением к авторским правам. Такие меры направлены на защиту интеллектуальной собственности и обеспечение прозрачности в процессе создания контента.

Так, партнеры платформы обязаны соблюдать четкие инструкции при интеграции генеративного ИИ в свои проекты. Например, запрещено использовать ИИ для подделки лиц актеров, создания вводящего в заблуждение контента или распространения непроверенной информации. Также Netflix требует уведомлять компанию о всех сценариях применения ИИ, чтобы своевременно контролировать соответствие стандартам.

Особое внимание уделяется сохранению качества оригинального контента. Netflix подчеркивает, что генеративный ИИ может быть полезен как вспомогательный инструмент, например, для предварительного анализа сценариев или создания прототипов, но не должен заменять творческий процесс или создавать контент без участия человека. В противном случае партнеры рискуют потерять доступ к сотрудничеству с платформой.

В ближайшие месяцы компания планирует расширять свои рекомендации и проводить обучающие программы для партнеров.

Ранее сообщалось, что Netflix впервые в истории компании использовал генеративный искусственный интеллект (ИИ) для создания визуальных эффектов в оригинальном сериале. Технологии позволили ускорить производство в 10 раз.