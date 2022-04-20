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20.04.2022 в 08:00

Netflix снизит стоимость подписки за счёт рекламы

Компания отчиталась о потере пользователей впервые за 10 лет и планирует изменить ситуацию

Netflix изучает возможность запуска более дешевого тарифа с рекламными вставками. Он может привлечь новых пользователей и не растерять клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова генерального директора Netflix Рида Хастингса.

Стало известно, что Netflix переживает самый большой кризис в своей истории после объявления о первой потере подписчиков за более чем десятилетие. Сервис отчитался о снижении на 200 тыс. платных пользователей в первом квартале. На прирост повлияло то, что 700 тыс. пользователей ушли из-за решения приостановить работу в России. Netflix также подсчитал, что более 100 млн. человек просматривают его без оплаты, под чужими учётными записями. После таких заявлений акции сервиса обвалились в цене на 25%.

И теперь платформа задумалась о том, чтобы переосмыслить свою стратегию и предложить пользователям просмотр рекламы в обмен на снижении стоимости подписки. Уже в течение следующих двух лет компания протестирует такую бизнес-модель на платформе. При этом в сервисе отметили, что не собираются отслеживать данные пользователей для таргетинга.

Ранее российские пользователи подали коллективный иск на Netflix на сумму 60 млн руб. из-за его отказа работать в России. Пользователи рассчитывают на компенсацию морального вреда из-за приостановки деятельности компании.

Netflix
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