Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.04.2022 в 12:15

Российские пользователи оценили уход Netflix в 60 млн рублей

На стриминговый сервис подали коллективный иск

1

На Netflix подали коллективный иск на сумму 60 млн руб. — причиной обращения в суд стал отказ стримингового сервиса от работы в России. Российские пользователи рассчитывают на компенсацию морального вреда из-за приостановки деятельности компании.

Как отметили эксперты адвокатского бюро из Санкт-Петербурга «Чернышов, Лукоянов и партнеры», односторонний отказ Netflix от предоставления услуг российским пользователям является нарушением договора: «Подобные действия противоречат ГК РФ и Закону о защите прав потребителей и нарушают права пользователей сервиса на территории России».

Заявителями стали 20 человек — кроме того, около 100 заявок на включение в инициативную группу всё еще разбираются в адвокатском бюро. Старший партнёр компании Константин Лукоянов отметил юридическую эффективность группового иска — он считает, что «это первый шаг в проекте защиты интересов российских граждан и организаций в связи с недобросовестным и дискриминационным поведением целого ряда западных компаний».

Американский стриминговый сервис Netflix заявил об уходе с российского рынка в связи со спецоперацией на Украине. До этого стало известно, что компания приостановила работу над российскими оригинальными проектами. Кроме того, она отказалась транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по законодательству. В конце марта платформа удалила своё приложение из App Store и Google Play в России.

В глобальной работе Netflix недавно произошли обновления — сервис добавил «двойной лайк», чтобы более точно персонализировать рекомендации по контенту.

Netflix
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.