Российские пользователи оценили уход Netflix в 60 млн рублей

На Netflix подали коллективный иск на сумму 60 млн руб. — причиной обращения в суд стал отказ стримингового сервиса от работы в России. Российские пользователи рассчитывают на компенсацию морального вреда из-за приостановки деятельности компании.

Как отметили эксперты адвокатского бюро из Санкт-Петербурга «Чернышов, Лукоянов и партнеры», односторонний отказ Netflix от предоставления услуг российским пользователям является нарушением договора: «Подобные действия противоречат ГК РФ и Закону о защите прав потребителей и нарушают права пользователей сервиса на территории России».

Заявителями стали 20 человек — кроме того, около 100 заявок на включение в инициативную группу всё еще разбираются в адвокатском бюро. Старший партнёр компании Константин Лукоянов отметил юридическую эффективность группового иска — он считает, что «это первый шаг в проекте защиты интересов российских граждан и организаций в связи с недобросовестным и дискриминационным поведением целого ряда западных компаний».

Американский стриминговый сервис Netflix заявил об уходе с российского рынка в связи со спецоперацией на Украине. До этого стало известно, что компания приостановила работу над российскими оригинальными проектами. Кроме того, она отказалась транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по законодательству. В конце марта платформа удалила своё приложение из App Store и Google Play в России.

В глобальной работе Netflix недавно произошли обновления — сервис добавил «двойной лайк», чтобы более точно персонализировать рекомендации по контенту.