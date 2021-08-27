Netflix начал тестировать мобильные игры в приложении

Стриминговый сервис Netflix в тестовом режиме запустил игры в своем мобильном приложении. Об этом компания объявила в своем Twitter. На старте функция будет доступна на платформе Android для жителей Польши.

Пользователям доступны две игры по мотивам сериала «Очень странные дела»: Stranger Things 1984 и Stranger Things 3. Также в компании заверили, что в играх не будет рекламы и покупок в приложении. Игры доступны по обычной подписке Netflix.

Netflix: Мы находимся на ранних стадиях [тестирования], и в ближайшие месяцы нам предстоит проделать большую работу, но это наш первый шаг.

В финансовом отчете за второй квартал Netflix частично раскрыл планы по разработке игр. Направление гейминга в компании возглавил Майк Верду, ранее отвечавший за разработку игр для очков вируатльной реальности Oculus и руководивший выпуском мобильных игр в Electronic Arts.