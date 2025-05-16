Несколько десятков российский компаний готовятся к выходу на IPO

Несколько десятков компаний РФ готовятся к выходу на финансовый рынок, но ждут его роста. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках конференции «Российский фондовый рынок — 2025», сообщает ТАСС.

По ее словам, в 2023−2024 году был разгон размещений. В текущем году — только одно IPO и одно SPO.

«Несколько десятков компаний, мы знаем, готовятся к размещениям на рынке, но сейчас выжидают, когда рынок пойдет к росту», — отметила глава ЦБ.

Запланировал IPO в этом году российский сервис путешествий Tutu.ru.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании, которые хотят провести первичное публичное размещение акций на фондовой бирже, сталкиваются с юридическими трудностями.