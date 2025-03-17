IT-компании столкнулись с юридическими проблемами при выходе на IPO

Российские IT-компании, которые хотят провести первичное публичное размещение акций (IPO) на фондовой бирже, сталкиваются с юридическими трудностями. При подготовке к IPO они меняют форму собственности на акционерное общество (АО). В результате меняется ИНН, по которому компании идентифицируются в реестрах Минцифры (реестре IT-компаний и реестре российского софта). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Смена ИНН приводит к тому, что бизнес должен подавать документы на перерегистрацию в реестрах Минцифры. Процесс может занимать несколько месяцев. А пока регистрация идет, компания не может работать с организациями критической информационной инфраструктуры и государственными структурами и должна уплачивать налоги по общеустановленным ставкам.

За последний год число обращений, связанных со сложностями при выходе на IPO, в юридические фирмы значительно увеличилось. Это объясняется тем, что интерес российских IT-компаний к размещению акций растет.

В Минцифры говорят, что находятся в диалоге с отраслью. При предоставлении необходимых подтверждений о правопреемственности реестровые записи актуализируются. Ведомство готовит поправки к законодательству, упрощающие подтверждение исключительных прав на софт.