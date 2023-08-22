В России число неплательщиков по кредитам достигло 17,7 млн человек

Количество неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии этого года выросло до 17,7 млн против 14,4 млн в такой же период годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Количество должников увеличивается с каждым годом. По итогам января-июня 2020 года таких заёмщиков было 9 млн, 2021 года — 12 млн, в 2022 году показатель вырос до 14,4 млн. Всего планируется взыскать принудительно более 2,5 трлн руб. На 1 июля 2022 года общая сумма составляла 2,4 трлн руб. Наибольшее количество должников проживали на территории республики Башкортостан, в Красноярском и Краснодарских краях, в Свердловской, Московской и Челябинской областях.

В ФССП отмечают, что гасить долги прнудительно мешает низкая платежеспособность россиян с задолженностью по оплате услуг ЖКХ и налогам, а также их закредитованность.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев отмечает, что на сегодня доля судебного взыскания находится на достаточно высоком уровне — порядка 50−80% в зависимости от финансовой организации.

По словам руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, увеличение принудительных взысканий связано с отменой послаблений, которыми пользовались банки в прошлом году. Послабления давали возможность отложить признание задолженности.

Также банки в последнее время стараются самостоятельно взыскивать долги, в результате чего малые кредиты отдают коллекторам, а большие взыскивают через суд.

Пивень отмечает, что ситуация с закредитованностью населения в России неоднозначна. Уровень долговой нагрузки ниже, чем в развитых странах, но россияне тратят много на товары первой необходимости. В итоге падение доходов и рост трат снижают платёжеспособность граждан, подытожил эксперт.

В июле отмечалось, что С начала года по май в России выдали 14,7 млн потребительских кредитов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае текущего года выдано 3,4 млн кредитов на сумму 660,2 млрд рублей. В количественном выражении это больше показателя годичной давности в три раза, а в денежном — в 3,5 раза.