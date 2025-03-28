Пиратские студии озвучки заработали на рекламе более 40 млн рублей

В прошлом году 48 крупнейших неофициальных студий озвучки суммарно заработали 94 млн руб., увеличив свои доходы на 53% по сравнению с показателями 2023 года. Основную часть выручки принесли спонсорские подписки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании F6.

Так, основные способы заработка таких студий — донаты, сборы на озвучку, а также спонсорская подписка. Кроме того, компании зарабатывают на рекламе, в частности на рекламных вставках, рекламе в плеерах и на собственных сайтах.

Платные подписки принесли студиям 45,4% выручки, а доходы от рекламы в переводах удвоились и составили 32,2% выручки. Доходы от рекламы на сайтах студий и в плеерах составили 15,4%.

40% выручки принесли переводы мировых релизов без привязки к стране и тематике, 37% — южнокорейские драмы, 13% — аниме, 8% — турецкие сериалы.

Ранее сообщалось, что 55% своих доходов за последние пять лет потеряли нелегальные распространители видеоконтента в сети. По итогам 2023 года объём рынка пиратов составил $38 млн. Снизились доходы пиратов, в том числе, и от собственной рекламы.