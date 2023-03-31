Российские застройщики увеличили расходы на рекламу в среднем на 28% в 2022 году

В 2022 году российские застройщики увеличили рекламные расходы в среднем на 28% по сравнению с прошлым годом, посчитали аналитики «СберМаркетинга» и «Домклик» на основе данных исследовательской компании Mediascope. Большая часть девелоперов продвигала свои бренды с помощью наружной рекламы — на неё пришлось 43% медиабюджета. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Компания Level Group инвестировала в рекламу на 333% больше, чем в 2021 году. ГК МИЦ увеличила расходы на продвижение бренда на 245%, группа «Самолет» — на 93%, а ГК «А101» — на 88%. У ПИК рекламные затраты выросли на 72%. Наибольший объём рекламных расходов в денежном эквиваленте аналитики зафиксировали у ГК «ФСК», при этом динамика роста составила 66% по сравнению с прошлым годом.

Среди десяти крупнейших застройщиков только ГК «Инград» сократила рекламные расходы на 9%. Пик рекламной активности традиционно пришёлся на сентябрь — время перед покупками к Новому году. В этом месяце застройщики увеличили расходы на 44% в сравнении с этим же периодом 2021 года.

В 2022 году девелоперы делали ставку на наружную рекламу, на неё пришлось 43% бюджета. На втором месте оказалось региональное ТВ — 21%, на третьем — радио, расходы на него составили 17%. Затраты на национальное ТВ — 13%, на онлайн-видеоролики и баннеры на десктопе — 6%. При этом большинство девелоперов покупали перформанс-рекламу, адаптированную под мобильные устройства. Но ГК«МИЦ» ориентировалась на десктоп. Участники рынка вкладывали средства на раскрутку в сегментах «бизнес» и «премиум».

По данным сервиса недвижимости «Домклик», с апреля по ноябрь 2022 года наблюдался существенный рост числа предложений в новостройках — примерно на 40%. При этом цены пока не вернулись к уровню февраля 2022 года —разница составляет 12%.

Ранее сообщалось, что расходы застройщиков на офлайн-рекламу выросли на 49% и составили почти 14 млрд руб. Двузначные темпы роста маркетинговых расходов наблюдались во всех регионах, но заметнее всего — на 61% — в Москве и Подмосковье.