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11.11.2024 в 06:10

Недовольных результатами выборов в США отправят в круиз

Тур для желающих пережить срок Трампа будет длиться четыре года

Жителям США, недовольным результатами выборов, предложили кругосветный круиз на четыре года. Поездка позволит им пережить президентский срок Дональда Трампа, сообщает Business Insider.

Тур Skip Forward («Перемотай вперед») включает посещение 140 стран на всех семи континентах на лайнере Villa Vie Odyssey. Желающие могут приобрести билет на срок от одного до четырех лет с возможностью вернуться в США на «Промежуточные выборы» в Конгресс осенью 2026 года.

Стоимость одноместной каюты с опцией «все включено» на четыре года составит $ 255,9 тыс. (25 млн руб.). На лайнере есть все условия для занятия фитнесом и спа-процедур. Также пассажирам будут предлагать алкогольные напитки во время обеда и ужина.

Ранее сообщалось, что АВВА запретила Дональду Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании.

выборы сша
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