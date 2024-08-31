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18+
31.08.2024 в 18:10

АВВА запретила Дональду Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании

Кандидат в президенты США не получал разрешение на музыку группы на своих мероприятиях

Шведская группа ABBA и компания Universal Music выступили против использования их музыки во время предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает издание Svenska Dagbladet.

Как оказалось, кандидат в президенты США во время предвыборной встречи с жителями города Сент-Клауд, штат Миннесота, включал композицию The Winner Takes It All, а также демонстрировал ролик с изображениями музыкантов группы под их популярные треки.

Шведские музыканты указали на то, что Трамп не получал никакого разрешения на использование их музыки в своей предвыборной кампании, и потребовали от кандидата США прекратить делать это в дальнейшем.

Дональд Трамп заработал $300 тыс. на продаже Библий. Экземпляр с автографом кандидата в президенты США продавался за $1 тыс.

Дональд Трамп
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