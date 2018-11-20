Неделя до Optimization: о чем будет главная SEO-конференция года

26−27 ноября в Сколково пройдет Optimization — главное мероприятие по поисковому маркетингу с участием Яндекса, Google, Mail.ru, Ozon.ru, «Чемпионат» и др. Рассказываем, какие проблемы и тренды будут обсуждать представители поисковых систем, маркетологи и ведущие сеошники страны.

Как голосовой поиск изменит маркетинг компаний

Яндекс и Google с одинаковым рвением продвигают решения и гаджеты в области голосового поиска. Компании делают ставку на то, что таким образом поиск станет еще большей частью повседневной жизни пользователей. Поисковые сценарии и ожидание от результатов выдачи изменятся — а вместе с ними и маркетинг. Если вы из числа маркетологов-первопроходцев в области новых трендов, вам стоит послушать доклады Юрия Долженко (Google Russia) и Анастасию Данилину (Яндекс). Юрий расскажет о Google Assistant и развитии поисковой экосистемы, а Анастасия — о том, какие технологии под капотом у «Алисы» и какие возможности технология предоставляет для бизнеса.

С какими проблемами в SEO сталкиваются магазины и как их решать

Маркетологи интернет-магазинов на распутье. С одной стороны есть поисковики, который уверяют, что на ранжирование в основном влияет удовлетворенность пользователей качеством сайтов. С другой стороны есть оптимизаторы, которые утверждают, что тексты, ссылки и прочие составляющие SEO никто не отменял.

Юрий Батиевский, представитель онлайн-гиганта OZON.ru, расскажет, как дела обстоят на практике. И поднимет несколько важных вопросов: как выстроить правильное взаимодействие между SEO и продуктовым департаментами, кем должен быть оптимизатор в современном ecommerce, какие инструменты помогают наращивать поисковый трафик сегодня.

Что такое «ИКС» Яндекса: от чего зависит, на что влияет, как использовать?

Этой осенью Яндекс представил новую метрику — индекс качества сайтов (ИКС). Обычно такие нововведения приводят к двум крайностям: мелкие сео-специалисты шаманят над показателем и связывают с ним чудо попадания в топ, а маркетологи эту историю полностью игнорируют, даже не пытаясь вникнуть в суть.

Олег Сахно из Ingate изучил, какие параметры сайта влияют на этот показатель, разобрался есть ли связь между ИКС и ранжированием сайта в выдаче Яндекса, как использовать ИКС при продвижении, в частности — в конкурентном анализе и при формировании семантического ядра. В общем, выводы Олега полезно послушать и SEO-специалистам и маркетологам. А еще полезнее поговорить с Олегом после его выступления и задать ему вопросы.

Как правильно отрабатывать событийный трафик

Черная Пятница, День Холостяка, Восьмое Марта — в году есть десятки событий, которые помогают маркетологам сорвать куш в виде трафика и заказов. Самый высокий ROI, конечно же у тех, кто умеет отрабатывать событийный трафик из поисковых систем. Для Алексея Веряскина (Head of SEO в Rambler&CO) и его команды таким испытанием стал Чемпионат Мира по футболу. Ребята справились и увеличили посещаемость сайта «Чемпионат» на 50% в месяц, а это без малого 25 млн посещений (данные SimilarWeb). Опыт Алексея будет полезен в первую очередь медийным проектам, но и маркетологам интернет-магазинов будет чему поучиться — впереди Новый год.

Ознакомиться с подробной программой Optimization и забронировать место можно на сайте конференции.