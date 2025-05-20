Не дайте своим рекламным кампаниям потерпеть крах: следите за ситуацией

Новый рейтинг NTech-500 выявил лидеров среди российских FMCG-брендов, показав, что Lay's обошел «Мираторг» в продовольственном сегменте, а белорусская креветка от «Русского моря» стала лидером в категории рыбной продукции. Почему высокие рекламные затраты не всегда гарантируют успех, команда NTech рассказала Sostav.

Лидерство в сегменте продовольственных брендов

Лидером среди продовольственных брендов в свежем рейтинге NTech-500 становится «Lay's», который уверенно обходит «Мираторг», оставляя его позади в борьбе за первое место.

На рынке рыбной продукции наблюдается рост популярности белорусской креветки от компании «Русское море» (группа «Санта»), которая выходит на первое место в категории «Рыбная продукция». Это подтверждает растущий интерес потребителей к новым продуктам, о которых аналитики NTech рассказывают в Telegram.

Доминирование иностранных брендов и их позиции в рознице

Несмотря на снижение телевизионной рекламы, иностранные бренды продолжают доминировать на полках магазинов. В рейтинге прикассовой кондитерки все 15 позиций занимают марки, принадлежащие зарубежным компаниям, что подчеркивает их устойчивые позиции на российском рынке.

Анализ рекламных затрат и их влияние на позиции брендов

Аналитики NTech также отмечают значительные различия в рекламных расходах между конкурентами. Например, затраты бренда «Простоквашино» (в частности, учитывая коллаборацию с сетями) в 2023 году превысили расходы «Домика в деревне» в 23 раза, а в 2024 году — уже в 53 раза. Рейтинг показывает, что «Простоквашино» сохраняет третье место среди всех продовольственных брендов России, тогда как «Домик в деревне» опустился с восьмого на тринадцатое место.

Однако количество затрат не всегда гарантирует успех. Рекламные расходы бренда «Слобода» в 2024 году почти в восемь раз превысили затраты «Олейны», но это не дало ожидаемого результата: «Слобода» потеряла пять позиций в общем рейтинге, тогда как «Олейна» поднялась на восемь мест. В группе «Растительное масло» позиции конкурентов остались неизменными, однако «Олейна» добавила более 8 500 рейтинговых баллов, тогда как «Слобода» — всего 3 200.

Обзор возможностей и структуры рейтинга NTech-500

Это и многое другое вы можете узнать из нового масштабного рейтинга NTech-500.

топ-500 брендов России;

рейтинги «новичков» и лидеров роста;

8 региональных рейтингов;

11 категорийных;

78 групповых рейтингов;

а также рейтинг собственных торговых марок (СТМ).

Это обширное исследование охватывает 948 брендов, позволяя глубже понять, как меняется рынок и какие позиции занимают ключевые игроки в FMCG-секторе.

Этот рейтинг служит важным инструментом для оценки эффективности маркетинговых активностей. Он позволяет ответить на ключевые вопросы: дала ли реклама эффект? Как повлияло на продажи изменение промо-активности? Удалось ли реально увеличить продажи бренда, или его продажи выросли настолько же, насколько выросли продажи конкретной категории в целом? Перемещение бренда вверх в рейтинге или рост рейтингового балла свидетельствует об успешности маркетинговых усилий.

Таким образом, рейтинг NTech-500 предоставляет ценную информацию о текущих трендах и позициях ключевых игроков на российском рынке FMCG.