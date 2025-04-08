Названы победители 28 сезона Национальной премии «Серебряный Лучник»

4 апреля в отеле «Метрополь» состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов 28 сезона Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Одно из главных событий коммуникационной отрасли собрало ведущих специалистов, представителей крупнейших компаний, агентств и государственных и общественных организаций, чтобы отметить тех, кто формирует будущее индустрии.
Церемония стала кульминацией масштабной работы экспертного совета и жюри: 2 и 3 апреля в стенах РЭУ им. Г.В. Плеханова более 100 проектов, вошедших в шорт-лист, были представлены ведущими российскими компаниями и коммуникационными агентствами. Эти два насыщенных дня стали местом встречи идей, стратегий и смыслов, где участники делились результатами своих кампаний и обсуждали ключевые тренды рынка.
В 2025 году заветные статуэтки вручались в 18 номинациях, охватывающих широкий спектр профессиональных направлений — от корпоративных и цифровых коммуникаций до проектов в области ESG и социальных инициатив. Экспертный совет и жюри премии, в состав которых вошли признанные лидеры отрасли, выбрали лучшие работы, внесшие значимый вклад в развитие коммуникаций России.
Игорь Писарский, председатель попечительского совета премии:
«Серебряный Лучник» из года в год остается пространством, где осмысляются ключевые изменения и формируется культура коммуникаций. Уже 28 лет мы видим, как вместе с отраслью развивается и растет уровень участников — и это, пожалуй, главный показатель актуальности премии. Когда зарождался «Лучник», речь шла не просто о наградах — мы хотели создать инструмент, который поможет отличать настоящее качество от случайного успеха. Сегодня лауреаты премии продолжают задавать ориентиры — не только профессиональные, но и этические, и человеческие. Это и есть наша общая точка роста.
Лучшие кейсы года, искренние эмоции лауреатов и внимание профессионального сообщества к деталям каждого проекта сделали вечер ярким финалом насыщенного сезона.
Победителями 28 сезона Серебряного Лучника стали:
- Гран-при: проект «Урони игрушку» TrendFox, What if Semin? и благотворительного фонда «Гордей»;
- Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» забрал статуэтку в номинации «Событийные коммуникации: мероприятия для потребителей и массовых аудиторий»;
- Проект Москино и Prophet «От идеи до премьеры» в номинации «Коммуникации в сфере креативных индустрий»;
- «Брусника. Говорит и показывает» — телеграм-канал девелоперской компании Брусника в номинации «Коммуникации в сфере строительства и реализации инфраструктурных объектов»;
- Проект коммуникационного агентства АГТ «Культурно-просветительская частная инициатива — фестиваль «НашПушкин.225″ в номинации «Культурно-просветительские проекты»;
- В номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа» — «Нижнекамскнефтехим» и «СИБУР» с проектом «СИНЕРГИЯ КУЛЬТУР: 1+1=3″;
- «Лемана ПРО» в номинации «Кoммуникации в сфере устойчивого развития: экология» с коммуникационной кампанией «Зеленые товары» как инструмент формирования привычек ответственного потребления»;
- Инклюзивный кинопроект «Незримое кино» АНО по коллаборации современных культурных практик «Креативные индустрии Урала» в номинации «Кoммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты»;
- В номинации «Маркетинговые коммуникации» победу одержал проект «Столото» и коммуникационного агентства First Place «Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» — новая новогодняя традиция России»;
- В номинации «Продвижение государственных и общественных программ» лучшим стал кейс инициативной группы по строительству храма святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Москве и диджитал-агентства «Интериум» «Продвижение образа русского национального лидера через проекты, посвященные праведному воину Феодору Ушакову»;
- «Т-Банк» забрал сразу 4 статуэтки: в номинации «Корпоративные коммуникации» с проектом «Хищник становится добычей»: как мы приближаем победу над мошенниками в России», в номинации «Комплексные коммуникационные проекты» с проектом «Ребрендинг Т-Банка: как мы изменили имя, не изменяя себе», в номинации «Цифровые коммуникации ИИ технологии будущего» с проектом «Третий богатырь»: как за год стать одним из крупнейших научных и ИИ-брендов в России», а также в номинации «Событийные коммуникации: деловые и корпоративные мероприятия» с кейсом «Подпольный форсаж: как создать тайное общество крупных селлеров с помощью гонок на тележках»;
- Лучшим проектом в номинации «Развитие и продвижение территорий» стал кейс АНО «Сахалин — остров возможностей», SKAM и агентства «Полилог» «Сахалин — маяк России»;
- Конкурс «ИНТЕГРАФ»: Как 1 073 студента стали ближе к индустрии" Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ забрал награду в номинации «Образовательные проекты в сфере коммуникаций»;
- Инновационный международный коммуникационный проект России «Игры Будущего» АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», АНО «Национальные приоритеты», коммуникационного агентства ИМА, коммуникационного агентства SPN Communications и коммуникационного агентства Maslov:agency в номинации «Коммуникации времени перемен, международные коммуникации»;
- Фонд «Росконгресс» и агентство SPN Communications забрали награду в номинации «Коммуникации для новой России» за коммуникационную поддержка международных проектов Фонда «Росконгресс» на территории Саудовской Аравии, Турции, Индии, Омана, Алжира, ЮАР, Чили, Коста-Рики, Вьетнама, Гонконга, Таиланда и Малайзии;
- Лучшим региональным проектом стал международный авиационно-туристический форум «AIRTRAVELSOCHI: открываем Юг России для стран Ближнего Востока» команды оператора аэропортов России «Аэродинамика»;
- Специальный приз жюри получил проект «РЖД» «50 лет Байкало-Амурской магистрали — от легендарного прошлого в будущее России»;
- В номинации «Мастер» победу одержала Мария Заикина;
- Персоной года стал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.