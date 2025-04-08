Названы победители 28 сезона Национальной премии «Серебряный Лучник»

4 апреля в отеле «Метрополь» состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов 28 сезона Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Одно из главных событий коммуникационной отрасли собрало ведущих специалистов, представителей крупнейших компаний, агентств и государственных и общественных организаций, чтобы отметить тех, кто формирует будущее индустрии.

Церемония стала кульминацией масштабной работы экспертного совета и жюри: 2 и 3 апреля в стенах РЭУ им. Г.В. Плеханова более 100 проектов, вошедших в шорт-лист, были представлены ведущими российскими компаниями и коммуникационными агентствами. Эти два насыщенных дня стали местом встречи идей, стратегий и смыслов, где участники делились результатами своих кампаний и обсуждали ключевые тренды рынка.

В 2025 году заветные статуэтки вручались в 18 номинациях, охватывающих широкий спектр профессиональных направлений — от корпоративных и цифровых коммуникаций до проектов в области ESG и социальных инициатив. Экспертный совет и жюри премии, в состав которых вошли признанные лидеры отрасли, выбрали лучшие работы, внесшие значимый вклад в развитие коммуникаций России.

Игорь Писарский, председатель попечительского совета премии: «Серебряный Лучник» из года в год остается пространством, где осмысляются ключевые изменения и формируется культура коммуникаций. Уже 28 лет мы видим, как вместе с отраслью развивается и растет уровень участников — и это, пожалуй, главный показатель актуальности премии. Когда зарождался «Лучник», речь шла не просто о наградах — мы хотели создать инструмент, который поможет отличать настоящее качество от случайного успеха. Сегодня лауреаты премии продолжают задавать ориентиры — не только профессиональные, но и этические, и человеческие. Это и есть наша общая точка роста.

Лучшие кейсы года, искренние эмоции лауреатов и внимание профессионального сообщества к деталям каждого проекта сделали вечер ярким финалом насыщенного сезона.

Победителями 28 сезона Серебряного Лучника стали: