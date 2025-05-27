Испытай по-детски чистые эмоции: «Национальные приоритеты» запустили рекламную кампанию об экотуризме

Агентство «Национальные приоритеты» совместно с Минприроды России запустило рекламную кампанию, посвященную экологическому туризму на заповедных территориях страны. Туристов приглашают пройти экомаршрутами, ощутить первозданную красоту природы и посмотреть на мир глазами ребенка.

В путешествиях по национальным паркам можно вернуться в то время, «когда деревья были большими», и испытать по-детски чистые эмоции — радость, восторг, удивление и восхищение.

Съемки проходили в Сочинском национальном парке. Героиня ролика — маленькая девочка, которая олицетворяет внутреннее состояние взрослой женщины. Крупные планы выхватывают ее реакции на все, что она встречает на своем пути.

Акценты в видео сделаны на визуальных и тактильных ощущениях: высота деревьев, масштаб каньона, встреча с животными, прикосновения к камням и растениям. Все это показывает личную эмоциональную вовлеченность и связь с красотой российской природы.

Главная идея раскрывается и в других форматах кампании. В наружной рекламе запечатлены по-детски чистые эмоции, когда смотришь на танцующий лес, обнаруживаешь след леопарда, встречаешь выхухоль, енота или горностая в одном из национальных парков.

В России насчитывается 236 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Развивать их помогает национальный проект «Экологическое благополучие». В заповедниках открываются визит-центры, появляются новые места для размещения, обустраиваются экологические маршруты и зоны отдыха. В 2024 году особо охраняемые природные территории посетили 17,59 млн человек. Информация о маршрутах собрана на эко.путешествуем.рф.

В частности, туристы могут увидеть песчаные дюны в якутском национальном парке «Ленские столбы», подняться на вершину Жигулей в Самарской области, побывать в «Танцующем лесу» на территории национального парка «Куршская коса» или покорить западную вершину Эльбруса. Как правило, каждый экомаршрут проходит по территории одного региона, но есть среди них и межрегиональные. Например, основной трек Большой уральской тропы проходит через Пермский край, Башкортостан, Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области.

Состав творческой группы:

«Национальные приоритеты» (агентство)

Гендиректор: София Малявина

Руководитель креативной дирекции: Руслана Харитонова

Старший копирайтер: Мария Дмитриева

Арт-директор: Алексей Смирнов

Аккаунт-директор: Инна Журавлева

Аккаунт-менеджер: Мария Лезликова

Veter film (продакшен)

Режиссер-постановщик: Виталий Шепелев

Оператор-постановщик и колорист: Карим Имамиев

Художник-постановщик: Люся Перепелкина

Художник по костюму: Екатерина Соколова

Второй режиссер: Федор Яковлев

Кастинг-директор: Валентина Курочкина

Локейшен-менеджер: Вячеслав Зеленых

Режиссер монтажа: Мария Воловик

Композитор: Жора Венский

Актер озвучивания: Арзу Сулейманова

Студия компьютерной графики: MADLIGHTVFX

Продюсер постпродакшена: Эмма Авакян

Директор съемочной группы: Иван Море

Исполнительный продюсер: Фарида Саитова

Ранее «Национальные приоритеты» представили рекламную кампанию по нацпроекту «Молодежь и дети». В ролике глаза с уличного граффити «ожили» и разбежались, чтобы успеть охватить как можно больше возможностей.