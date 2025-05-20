В ролике «Национальных приоритетов» глаза разбежались по разным возможностям

Агентство «Национальные приоритеты» представило рекламную кампанию по нацпроекту «Молодежь и дети». В ролике глаза с уличного граффити «ожили» и разбежались, чтобы успеть охватить как можно больше возможностей. Один глаз путешествует по стране, смотрит в микроскоп в научной лаборатории, другой занимается спортом и получает грант на реализацию бизнеса.
Роль одного из глаз исполнил хореограф Banzay. Закадровый текст читает актер дубляжа Михаил Черняк, который озвучивал Лосяша, Копатыча и Пина в мультсериале «Смешарики».
От спорта и образования до предпринимательства и науки — все возможности настоящие, как и все, что показано в ролике. Никакой комьютерной графики, только оригинальные декорации и реквизит. Глаза — специальные конструкции, стрит-арт нарисован вручную, сплит-скрин аналоговый.
Герои появляются и в других форматах в рамках кампании — в наружной и диджитал-рекламе. Они предлагают открыть глаза на перспективы и убедиться, сколько возможностей есть у молодежи.
Рекламная кампания демонстрирует большой выбор возможностей, которые открываются с нацпроектом «Молодежь и дети»: можно отправиться в путешествие, заняться спортом в оборудованных залах, обучиться интересным и нужным профессиям в колледжах, погрузиться в науку в молодежных лабораториях, поучаствовать в олимпиадах и творческих конкурсах, запустить собственный бизнес и получить грант на свой проект.
Состав творческой группы:
«Национальные приоритеты» (агентство)
Гендиректор: София Малявина
Руководитель креативной дирекции: Руслана Харитонова
Креативный директор: Алик Мамедов
Копирайтер: Дмитрий Шагов
Старший стратег: Артем Гемпель
Аккаунт-директор: Инна Журавлева
Аккаунт-менеджер: Мария Лезликова
Бюро «Рабочее название» (продакшен)
Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин
Режиссер-постановщик: Михаил Пархоменко
Оператор-постановщик: Нурлан Тортбаев
Оператор роборуки: Эмиль Хазиев
Второй режиссер: Федор Яковлев
Директор группы: Иван Море
Художник-постановщик: Даниил Зупник
Граффист: Миша Most
Художник по костюму: Екатерина Соколова
Продюсеры: Екатерина Панасенко, Анастасия Рассказова
Продюсер пост-продакшена: Дина Фатеева
Режиссер монтажа: Антон Виноградов
Графика: MAD PIXEL STUDIO
Композитор: Олег Саксонов
Цветокоррекция: Алексей Лапейкин
Актер дубляжа: Михаил Черняк
Хореограф-постановщик: Banzay
Танцовщики: Banzay и Рафаэль Гусейнов