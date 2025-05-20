В ролике «Национальных приоритетов» глаза разбежались по разным возможностям

Агентство «Национальные приоритеты» представило рекламную кампанию по нацпроекту «Молодежь и дети». В ролике глаза с уличного граффити «ожили» и разбежались, чтобы успеть охватить как можно больше возможностей. Один глаз путешествует по стране, смотрит в микроскоп в научной лаборатории, другой занимается спортом и получает грант на реализацию бизнеса.

Роль одного из глаз исполнил хореограф Banzay. Закадровый текст читает актер дубляжа Михаил Черняк, который озвучивал Лосяша, Копатыча и Пина в мультсериале «Смешарики».

От спорта и образования до предпринимательства и науки — все возможности настоящие, как и все, что показано в ролике. Никакой комьютерной графики, только оригинальные декорации и реквизит. Глаза — специальные конструкции, стрит-арт нарисован вручную, сплит-скрин аналоговый.

Герои появляются и в других форматах в рамках кампании — в наружной и диджитал-рекламе. Они предлагают открыть глаза на перспективы и убедиться, сколько возможностей есть у молодежи.

Рекламная кампания демонстрирует большой выбор возможностей, которые открываются с нацпроектом «Молодежь и дети»: можно отправиться в путешествие, заняться спортом в оборудованных залах, обучиться интересным и нужным профессиям в колледжах, погрузиться в науку в молодежных лабораториях, поучаствовать в олимпиадах и творческих конкурсах, запустить собственный бизнес и получить грант на свой проект.

Состав творческой группы:

«Национальные приоритеты» (агентство)

Гендиректор: София Малявина

Руководитель креативной дирекции: Руслана Харитонова

Креативный директор: Алик Мамедов

Копирайтер: Дмитрий Шагов

Старший стратег: Артем Гемпель

Аккаунт-директор: Инна Журавлева

Аккаунт-менеджер: Мария Лезликова

Бюро «Рабочее название» (продакшен)

Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин

Режиссер-постановщик: Михаил Пархоменко

Оператор-постановщик: Нурлан Тортбаев

Оператор роборуки: Эмиль Хазиев

Второй режиссер: Федор Яковлев

Директор группы: Иван Море

Художник-постановщик: Даниил Зупник

Граффист: Миша Most

Художник по костюму: Екатерина Соколова

Продюсеры: Екатерина Панасенко, Анастасия Рассказова

Продюсер пост-продакшена: Дина Фатеева

Режиссер монтажа: Антон Виноградов

Графика: MAD PIXEL STUDIO

Композитор: Олег Саксонов

Цветокоррекция: Алексей Лапейкин

Актер дубляжа: Михаил Черняк

Хореограф-постановщик: Banzay

Танцовщики: Banzay и Рафаэль Гусейнов