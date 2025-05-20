Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.05.2025 в 15:15

В ролике «Национальных приоритетов» глаза разбежались по разным возможностям

Они путешествуют, ходят в спортзал и открывают свой бизнес

6

Агентство «Национальные приоритеты» представило рекламную кампанию по нацпроекту «Молодежь и дети». В ролике глаза с уличного граффити «ожили» и разбежались, чтобы успеть охватить как можно больше возможностей. Один глаз путешествует по стране, смотрит в микроскоп в научной лаборатории, другой занимается спортом и получает грант на реализацию бизнеса.

Роль одного из глаз исполнил хореограф Banzay. Закадровый текст читает актер дубляжа Михаил Черняк, который озвучивал Лосяша, Копатыча и Пина в мультсериале «Смешарики».

От спорта и образования до предпринимательства и науки — все возможности настоящие, как и все, что показано в ролике. Никакой комьютерной графики, только оригинальные декорации и реквизит. Глаза — специальные конструкции, стрит-арт нарисован вручную, сплит-скрин аналоговый.

Герои появляются и в других форматах в рамках кампании — в наружной и диджитал-рекламе. Они предлагают открыть глаза на перспективы и убедиться, сколько возможностей есть у молодежи.

В ролике «Национальных приоритетов» глаза разбежались по разным возможностям В ролике «Национальных приоритетов» глаза разбежались по разным возможностям В ролике «Национальных приоритетов» глаза разбежались по разным возможностям В ролике «Национальных приоритетов» глаза разбежались по разным возможностям

Рекламная кампания демонстрирует большой выбор возможностей, которые открываются с нацпроектом «Молодежь и дети»: можно отправиться в путешествие, заняться спортом в оборудованных залах, обучиться интересным и нужным профессиям в колледжах, погрузиться в науку в молодежных лабораториях, поучаствовать в олимпиадах и творческих конкурсах, запустить собственный бизнес и получить грант на свой проект.

Состав творческой группы:

«Национальные приоритеты» (агентство)

Гендиректор: София Малявина
Руководитель креативной дирекции: Руслана Харитонова
Креативный директор: Алик Мамедов
Копирайтер: Дмитрий Шагов
Старший стратег: Артем Гемпель
Аккаунт-директор: Инна Журавлева
Аккаунт-менеджер: Мария Лезликова

Бюро «Рабочее название» (продакшен)

Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин
Режиссер-постановщик: Михаил Пархоменко
Оператор-постановщик: Нурлан Тортбаев
Оператор роборуки: Эмиль Хазиев
Второй режиссер: Федор Яковлев
Директор группы: Иван Море
Художник-постановщик: Даниил Зупник
Граффист: Миша Most
Художник по костюму: Екатерина Соколова
Продюсеры: Екатерина Панасенко, Анастасия Рассказова
Продюсер пост-продакшена: Дина Фатеева
Режиссер монтажа: Антон Виноградов
Графика: MAD PIXEL STUDIO
Композитор: Олег Саксонов
Цветокоррекция: Алексей Лапейкин
Актер дубляжа: Михаил Черняк
Хореограф-постановщик: Banzay
Танцовщики: Banzay и Рафаэль Гусейнов

Креатив Реклама АНО «Национальные приоритеты»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.