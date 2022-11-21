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21.11.2022 в 17:01

XXVI Международный конгресс НАТ подвёл итоги

На нём выступили 40 представителей медиаотрасли

В Москве прошёл XXVI Международный конгресс НАТ на тему «Контент, реклама, технологии: новые вызовы». Участники обсудили медиаизмерения, особенности работы региональных телекомпаний, технологии. Подробностями с Sostav поделились организаторы события.

Форум открыл президент НАТ Эдуард Сагалаев. Спикеры обсудили современные вызовы для медиа, изменения рекламного рынка, особенности работы региональных телекомпаний, технологии и многое другое. Рассматривались вопросы новых законов и регуляторных инициатив, трансформации рынка тематического телевидения, импортозамещения, региональные каналы представили кейсы своих рейтинговых проектов.

На конгрессе состоялись сессии и тематические секции на темы «Новые вызовы современных медиа», «Индустрия, регулятор, законы и инициативы», «Тематическое телевидение: трансформация рынка», «Вызовы рекламного рынка в 2022 году», «Медиаизмерения как инструмент повышения эффективности канала», «Content is the king — кейсы наиболее рейтинговых или просматриваемых региональных проектов», «Технологии и импортозамещение. Поиск решений», «Актуальные проблемы медиаиндустрии в регионах». Впервые на форуме была организована масштабная сессия «Социальные сети для региональных медиа» с участием представителей Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Дзен».

На пленарном заседании «Индустрия, регулятор, законы и инициативы» директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Екатерина Ларина отметила, что конгресс традиционно вызывает интерес индустрии, поскольку позволяет обменяться мнениями, знаниями и опытом. Ведомству это важно для получения отклика, рассказала спикер.

В работе конгресса приняли участие более 400 представителей федеральных и региональных телекомпаний, органов власти, общественных организаций, операторов связи и телекоммуникационных производителей из 150 российских городов и областей. В программных мероприятиях конгресса выступили 40 спикеров, представляющие все направления современного медиамира, в том числе три зарубежных спикера. Особый интерес вызвал доклад Ван Биня, директора Евразийского бюро Медиакорпорации Китая.

В рамках Международного конгресса состоялось вручение десятой премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. Одновременно с форумом НАТ прошла Международная выставка Natexpo с экспозицией отечественных технологий и решений для телерадиовещания.

Партнёрский материал
Национальная ассоциация телерадиовещателей НКО | www.nat.ru
НАТ
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