В XI Академии НАТ примут участие 139 вещателей

На XI Академию НАТ, которая состоится 10 февраля, зарегистрировались 139 вещателей. Семинар пройдет в офлайн-формате в Москве, в отеле «Азимут Смоленская» с соблюдением всех антипандемических требований Роспотребнадзора.

Главная тема семинара — работа телеканала в интернете (SMM/YouTube/TikTok). Откроется Академия приветственным словом президента НАТ Эдуарда Сагалаева и генерального директора НАТ Александра Широких. В 10:00 секцию вопросов и ответов на тему «22-й кнопки» проведет Максим Виноградов, заместитель начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора, ответственный секретарь ФКК.

Keynote-спикером станет генеральный директор НТВ Алексей Земский, он начнет свое выступление в 11:00. Среди спикеров:

Евгений Петров, директор по продажам компании Bradbury Lab;

Елена Макарова, PR-директор телеканала «Вся Уфа»;

Виктория Бубнова, руководитель SMM-подразделения МИЦ «Известия»;

Никита Ерунков, руководитель digital-направления СТC;

Александр Поддубный, руководитель отдела YouTube телеканала «360»;

Арина Ростовская, автор TikTok-канала «360».

В юридической секции примут участие Фёдор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиаюристов, Лариса Селезнева, руководитель группы авторских прав холдинга «СТС Медиа», Дмитрий Карпенко, медиаюрист.