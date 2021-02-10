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10.02.2021 в 17:50

В XI Академии НАТ примут участие 139 вещателей

Главная тема семинара — работа телеканала в интернете

На XI Академию НАТ, которая состоится 10 февраля, зарегистрировались 139 вещателей. Семинар пройдет в офлайн-формате в Москве, в отеле «Азимут Смоленская» с соблюдением всех антипандемических требований Роспотребнадзора.

Главная тема семинара — работа телеканала в интернете (SMM/YouTube/TikTok). Откроется Академия приветственным словом президента НАТ Эдуарда Сагалаева и генерального директора НАТ Александра Широких. В 10:00 секцию вопросов и ответов на тему «22-й кнопки» проведет Максим Виноградов, заместитель начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора, ответственный секретарь ФКК.

Keynote-спикером станет генеральный директор НТВ Алексей Земский, он начнет свое выступление в 11:00. Среди спикеров:

  • Евгений Петров, директор по продажам компании Bradbury Lab;
  • Елена Макарова, PR-директор телеканала «Вся Уфа»;
  • Виктория Бубнова, руководитель SMM-подразделения МИЦ «Известия»;
  • Никита Ерунков, руководитель digital-направления СТC;
  • Александр Поддубный, руководитель отдела YouTube телеканала «360»;
  • Арина Ростовская, автор TikTok-канала «360».

В юридической секции примут участие Фёдор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиаюристов, Лариса Селезнева, руководитель группы авторских прав холдинга «СТС Медиа», Дмитрий Карпенко, медиаюрист.

Партнерский материал
НАТ Академия НАТ
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