Насыщенное лето с «Мегамаркетом»: активации компании на фестивале «Шевле. Сияй здесь!»

«Шевле. Сияй здесь!» — благотворительный музыкальный фестиваль с 12 уникальными площадками. Основная цель мероприятия — сбор средств для подопечных фонда имени Ани Чижовой. Организация помогает детям и подросткам с неизлечимым заболеваниями в республиках Чувашия и Марий Эл.

Цели и задачи

Повысить уровень узнаваемости «Мегамаркета» в регионах и рассказать о ключевых преимуществах площадки;

Продемонстрировать инклюзивность — сервисы «Мегамаркета» помогают вести обычную жизнь людям с особыми возможностями и интересно проводить лето;

Поддержать летнюю кампанию 360 и транслировать, каким насыщенным и ярким может быть сезон с доставкой по клику от маркетплейса.

Бренд-зона с инклюзивной средой

20−21 июля в этнографическом комплексе «Чуваш Керем» в Чебоксарской области прошел благотворительный фестиваль «Шевле. Сияй здесь!». Генеральным спонсором мероприятия выступил «Мегамаркет». Для двухдневного фестиваля маркетплейс построил инклюзивную площадку с зонами отдыха и лекториями, а для удобства всех посетителей проложил удобные дорожки и установил пандусы по всему периметру этнопарка. В рамках фестиваля гости могли послушать лекции от представителей творческих профессий, посетить различные мастер-классы, поучаствовать в соревнованиях, а еще насладиться выступлениями как популярных артистов, так и независимых музыкантов Чувашии.

Зоны с зарядными станциями, лекциями и танцами

Для любителей спокойного отдыха Мегамаркет установил лаунж-зону с бутылками питьевой воды, зарядными станциями и мягкими пуфами. Также маркетплейс подготовил пространство, в котором проводили лекции дизайнеры и художники: эксперты рассказывали о нейроискусстве, мире тату и стильных решениях в социальных сетях. А в свободное время гости фестиваля прятались там от дождя, танцевали и занимались йогой.

Музыкальный концерт

Местом притяжения фестиваля стал концерт под открытым небом, на котором выступили молодые чувашские музыканты и артисты из других регионов России. Хедлайнерами мероприятия стали певица Сюзанна и группа passmurny.

Результаты

Число участников фестиваля — 2 344;

Общая сумма сборов на благотворительность — 3 930 354 рублей;

В бренд-зоне раздали 1 930 стикеров, 2 200 скретч карт и 1 500 бутылок воды с брендированными этикетками;

Количество фото с брендированной зоной в социальных сетях — 2200 штук;

Биненда Наталья, старший креативный продюсер проектов Мегамаркета: Мы хотели сделать пространство фестиваля максимально полезным, удобным и дружелюбным для всех. Это были два дня тёплых объятий, шумных танцев и ярких выступлений под открытым небом. И никакая погода нам не помешала.

Лариса Кожанова, программный директор Благотворительного фонда помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой: Фестиваль «Шевле. Сияй здесь!» проводится нами уже второй раз с целью сбора денег на помощь нашим подопечным с неизлечимыми заболеваниями и укрепления и расширения сообщества наших доноров и волонтеров. Огромный вклад в успех феста внесли волонтеры-музыканты и ведущие всех активностей. А наш генеральный спонсор Мегамаркет сделал «Шевле» ярким и удобным. Наши подопечные в колясках на концерте, на лекциях и мастер-классах — это для нас особенно ценно в нашем сотрудничестве с Мегамаркетом на «Шевле». Мы с нетерпением ждем всех в следующем году.

Состав творческой группы:

Мегамаркет (клиент):

Руководитель управления бренда и коммуникаций: Ольга Казьмина

Старший креативный продюсер: Наталья Биненда

Младший продюсер: Вероника Гудабандзе

Бренд-стратег: Вероника Кучарик

Руководитель отдела редакции: Гусарова Марина

Старший редактор: Аглиуллина Альбина

Менеджер коммуникационного дизайна: Кожанова София

Дизайнер: Полина Смирнова

Коммуникационный дизайнер: Рубан Анна

Next Season (агентство):

Генеральный директор, продюсер: Токаев Арсен

Продюсер проекта: Лапин Юрий

Арт-директор: Мацаева Бэлла

Дизайнер: Бетрахмадова Залина