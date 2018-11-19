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Иван Таврин собирается консолидировать рынок наружной рекламы

19.11.2018 в 09:50

Бывший партнер Алишера Усманова ведет переговоры о покупке второго крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor

Depositphotos

Иван Таврин ведет переговоры о покупке крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену.

По их данным, Таврин уже встречался с содиректором французской JCDecaux, мирового лидера в наружной рекламе и владельца 25% Russ Outdoor. Он изучает возможность объединения двух крупнейших операторов наружной рекламы России — групп Gallery и Russ Outdoor. В начале ноября его структура «Медиа-1» подписала соглашение о покупке 100% Gallery. На прошлой неделе эту сделку одобрил Сбербанк, кредитор Gallery. Второй собеседник утверждает, что Сбербанк также согласился открыть «Медиа-1» кредитную линию на 10 млрд руб., в том числе и на следующую сделку с Russ Outdoor.

Russ Outdoor — крупнейший в стране оператор наружной рекламы, группа имеет почти 23 тыс. рекламных поверхностей в 50 самых крупных городах России. Однако желающему купить Russ Outdoor предстоит прежде всего рассчитаться по долгам группы, размер которых превышает стоимость бизнеса, отмечает один из собеседников издания.

В 2015 году в рамках реструктуризации задолженности ВТБ открыл Russ Outdoor новую кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по которой приходятся на 2020 год. В отчетности банка ВТБ указано, что на 31 декабря 2017 года он оценивал свой пакет в Russ Outdoor в 2 млрд руб., соответственно, весь оператор наружной рекламы стоил 7,5 млрд руб.

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