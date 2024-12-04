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04.12.2024 в 12:05

Наличные сбережения сократились у россиян до минимума за последние шесть лет

Сейчас жители страны хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей

Россияне хранят в наличной форме порядка 15,9 трлн руб. и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Это 15% от всех сбережений жителей РФ и минимальный показатель за последние шесть лет. До конца года он может снизиться ещё на пару процентных пунктов. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова цитирует пресс-служба банка.

По прогнозу ВТБ, порядка 350 млрд наличных рублей «перетечёт» на счета банков. Россияне смогут не только защитить их от инфляции, но и получить рекордный процентный доход. Рынок розничных пассивов в стране за этот год увеличится на 26%, до 56,4 трлн руб.

ВТБ оценил общий объём сбережений россиян без учёта страховых резервов, накоплений и остатков на специальных счетах эскроу. С учётом этих ограничений, по данным Центробанка, основная доля активов россиян (58,8%) размещена в отечественных и зарубежных банках на счетах и депозитах. Ещё 13,5% — инвестиции в акции и паи, в том числе иностранных фондов, 8,3% — наличная иностранная валюта, 4% — вложения в облигации, пишет РБК.

ВТБ наличные сбережения
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