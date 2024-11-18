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18+
18.11.2024 в 10:05

В России предложили ужесточить наказания для МФО

Инициатива вызвана ростом нарушений прав россиян со стороны микрофинансовых организаций

Председатель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов обратился в правительство, Минфин, Центробанк и Госдуму с инициативой по усилению мер наказания для микрофинансовых организаций (МФО), нарушающих права клиентов-заемщиков. Об этом сообщают «Известия».

Глава ОПИ предложил ввести оборотные штрафы, а также исключать МФО из государственного реестра ЦБ за массовые нарушения прав заемщиков и применение к ним незаконных методов «выбивания» денег, включая обман, угрозы, введение в заблуждение, психологическое давление, клевету и прочее.

«Разумеется, на рынке присутствуют и законопослушные компании, но общая динамика нарушений крайне тревожная и требует принятия соответствующих мер», — заявил изданию Олег Павлов.

Эксперт напомнил, что мера исключения из госреестра уже используется для наказания за несоблюдение законодательства о микрофинансовой деятельности. Но Павлов считает необходимым расширить перечень оснований для этой санкции, включив туда различные недобросовестные практики МФО в отношении граждан.

Инициатива возникла на основе результатов совместного исследования, проведенного ОПИ и Финансовым университетом при правительстве РФ. Согласно его данным, число нарушений прав заемщиков растет каждый год. Только за первые три квартала 2024 года эксперты зафиксировали увеличение количества таких нарушений на 368,5% год к году. В 2023 году было вынесено на 26% больше предупреждений, чем за весь 2022 год.

В Банке России заявили «Известиям», что получили обращение ОПИ, оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что российские власти готовят поправки в законодательство, направленные на усиление борьбы с мошенничеством в сфере потребительского кредитования.

Россия МФО
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