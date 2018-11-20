Накануне Нового года JOOM в два раза сократил срок доставки покупок в Россию

Международный онлайн-маркетплейс JOOM планирует в ноябре перевести на собственную логистическую службу доставку практически всех товаров дороже 135 рублей, а до конца года — все заказы в Россию независимо от их стоимости. Это позволит сократить средний срок доставки в cтрану до 5 дней.

Использование собственной логистической службы позволило JOOM не только сократить время пересылки, но и снизить процент недоставленных заказов до 4% в среднем по России.

JOOM достиг подобных результатов за счет оптимизации логистических процессов и системе контроля отправлений. В частности, компании удалось заметно сократить сроки обработки заказов логистическими центрами в Китае и Гонконге и подготовки посылок к вылету благодаря предсортировке по регионам назначения, которую осуществляет Joom Logistics.