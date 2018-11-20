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Накануне Нового года JOOM в два раза сократил срок доставки покупок в Россию

20.11.2018 в 15:10

Этого удалось достичь благодаря переходу на собственную логистическую службу Joom Logistics

Международный онлайн-маркетплейс JOOM планирует в ноябре перевести на собственную логистическую службу доставку практически всех товаров дороже 135 рублей, а до конца года — все заказы в Россию независимо от их стоимости. Это позволит сократить средний срок доставки в cтрану до 5 дней.

Использование собственной логистической службы позволило JOOM не только сократить время пересылки, но и снизить процент недоставленных заказов до 4% в среднем по России.

JOOM достиг подобных результатов за счет оптимизации логистических процессов и системе контроля отправлений. В частности, компании удалось заметно сократить сроки обработки заказов логистическими центрами в Китае и Гонконге и подготовки посылок к вылету благодаря предсортировке по регионам назначения, которую осуществляет Joom Logistics.

Дмитрий Чернышов, исполнительный директор JoomLogistics:

«Уже первый месяц JoomLogistics в России показал, что мы сделали правильный выбор, решив перевести всю логистику в собственную службу. Сейчас мы активно работаем над сокращением сроков исполнения заказов непосредственно самими продавцами, а также планируем увеличить число пунктов прибытия в России, чтобы товары не летели через Москву, а доставлялись сразу в конкретные регионы. Наша стратегическая цель — снижение сроков доставки в Россию до 5 дней с полным переводом всей логистики на нашу компанию. Это будет возможно за счет того, что теперь полный контроль над всей логистической цепочкой будем осуществлять мы, а не продавцы, которым зачастую выгодно отправлять посылки по самым дешевым и, как следствие, медленным каналам. Важно отметить, что на стоимости для конечного потребителя переход на JoomLogistics почти никак не отразится».

JOOM
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