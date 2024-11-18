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18+
18.11.2024 в 09:22

Россияне назвали самые привлекательные сферы для работы

Молодежь чаще выбирает IT и творческие профессии

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Опрошенные россияне назвали нефтегазовую отрасль (50%) и IT-сферу (44%) наиболее привлекательными для трудоустройства. Они ассоциируются у респондентов с высоким уровнем доходов, престижем, комфортными условиями труда и карьерными перспективами. Таковы результаты опроса-исследования ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн» в рамках проекта «Социальная динамика», которые публикует ТАСС.

Авторы исследования отмечают, что молодые люди чаще выбирают сферу IT (66% среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет против 36% среди тех, кому 45−54 года), креативные индустрии (31% против 15%) и финансовую отрасль (46% против 25%).

Представители старшего поколения, напротив, предпочитают работать в промышленных отраслях: нефтегазовом секторе (58% среди участников старше 45 лет против 35% среди молодежи от 18 до 24 лет), оборонной промышленности (29% среди лиц старше 55 лет против 15% среди молодых людей 18−24 лет) и энергетике (34% против 24%).

Аналитики ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн» опросили россиян старше 18 лет. Объем выборки составил 1,2 тыс. респондентов, отобранных с учетом социально-демографических характеристик и географии. Исследование завершено в октябре 2024 года.

IT Опрос креативные индустрии
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