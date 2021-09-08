Надежда Бабкина стала новым амбассадором «Россельхозбанка»

«Россельхозбанк» представил новое лицо своей рекламной кампании — к его звездным амбассадорам присоединилась народная артистка России и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина. Об этом Sostav сообщила пресс-служба бренда.

Главная задача креативной концепии промо заключается в том, чтобы показать певицу в амплуа бабушки Нади, которая любит баловать своих внуков: «Звезда — это я там, на сцене. А дома я бабушка Надя, фанатеющая от внуков». Как отметила героиня в ролике коллаборации, ей предстояло исполнить привычную роль из настоящей повседневной жизни.

Арташес Сивков, заместитель председателя правления «Россельхозбанка»: Неслучайно именно Надежда Бабкина стала «пенсионным» амбассадором нашего банка. На своем примере она доказывает, что главное — это молодость души. «Россельхозбанк» с уважением и заботой относится к представителям старшего поколения и предлагает сервисы, которые позволяют упростить и разнообразить их жизнь. Специально для таких клиентов мы разработали экосистему «Мое время».

Кампания с участием Надежды Бабкиной продолжила идейную линию масштабного промо «Россельхозбанка», героями которого ранее стали ресторатор Аркадий Новиков, телеведущая Юлия Высоцкая и локальные амбассадоры — региональные фермеры, кулинарные блогеры и другие неравнодушные к развитию сельского хозяйства в России пользователи. В их поддержку бренд выпустил более 70 видероликов.