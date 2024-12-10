Продажи БАДов на Wildberries выросли на 37%

В январе — ноябре продажи биологических активных добавок (БАД) на Wildberries выросли на 37% год к году. При этом средний чек на продукцию в этой категории сократился на 6,5%. Таковы данные исследования специалистов комплексной платформы управления e-com JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN, их публикует «Прайм».

Наибольший прирост оборота аналитики зафиксировали в первом квартале. Показатель вырос на 58% относительно четвертого квартала 2023-го. В июне и июле продажи были менее активными: в первый месяц лета оборот вырос всего на 1%, а во второй — на 11%.

Чаще всего россияне покупали добавки от простуды, их доля составила 17,5% от всего числа товаров в этой категории, приобретенных на Wildberries за 11 месяцев.

Второе место заняли БАДы для женского здоровья — 15% оборота. Тройку лидеров замыкают добавки для кожи и волос с долей в 11,5%. Пользователи онлайн-платформы покупали БАДы для женского здоровья в 3,4 раза чаще, чем для мужского.

В сентябре Минздрав предложил разрешить продавать в России только те БАДы, которые доказали свою эффективность. Такую норму министерство планирует включить в законопроект о БАДах.