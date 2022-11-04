На вкус и цвет: какой логотип выбрать компании в 2022 году

Ребрендинг определенно станет одним из главных явлений российского рынка 2022 года. При этом не только необходимость выхода из мировых брендов и локализация бизнеса может стать причиной для поиска нового нейминга и визуального образа. О трендах в создании логотипов и о том, как их эффективно использовать, Sostav рассказал Стас Хрусталев, дизайнер и партнёр студии графического дизайна Just Be Nice.

Тренд на кириллицу

Русификация логотипа стала главным трендом в ребрендинге в 2022 году: «Пицца Н» вместо Pizza Hut, «Правила жизни» вместо Esquire, «Л'Окситан» вместо L'Occitane, а теперь на смену магазинам Zara придет «Новая мода». Из-за экономической и политической ситуации рынок становится более локальным и узким, поэтому в большинстве случаев сейчас нецелесообразно делать проекты, нацеленные на выпуск в других странах.

Поиск сконцентрирован вокруг русской культуры и погружения в русские традиции. Как следствие, появляется больше кириллических названий и логотипов.

Если отбросить социально-политический контекст, то есть и другие причины, по которым стоит использовать кириллицу:

Новые дизайн-решения

Основным недостатком при создании русскоязычных логотипов 7−10 лет назад был ограниченный выбор шрифтов. За последние 5 лет в России появились разнообразные шрифтовые гарнитуры на кириллице. Это позволило дизайнерам предлагать более интересные решения для логотипов, в том числе органично сочетать несколько вариантов. Например, как в случае со службой доставки «Кухня на районе».

Увеличивается скорость и эффективность донесения информации

Несмотря на то, что по данным ВЦИОМ 63% россиян в той или иной степени знакомы с английским языком, латиница может создавать барьер между потребителем и истинным смыслом названия. Напротив, в силу культурного кода от кириллицы сразу возникают необходимые ассоциации, что влияет на скорость донесения информации.

Например, благодаря логотипу у компании «Сила ветра» появляется нужный образ: паруса, приключения, яхтинг.

За счёт использования элементов советской эстетики мотокафе «Энтузиаст» удалось сделать отсылки к прошлому: виниловым пластинкам и плакатам в их магазине.

Монохром

В 2022 году полиграфическая отрасль столкнулась с проблемой поставки красок, а также с удорожанием расходных материалов. В условиях экономии и оптимизации бюджетов не все компании могут позволить полноцветную печать.

Важно сделать логотип, который хорошо считывается на всех носителях, а также не создает ограничений в нанесении материала на какие-то поверхности. Вариант решения — отчётливая черно-белая версия.

Преимущества монохромного логотипа:

Можно использовать и офлайн, и онлайн: на все поверхности встает одинаково;

Отсутствует необходимость иметь много версий — удобно с таким работать;

Тренд вне времени: выглядит эффектно и всегда актуально

Например, монохромный логотип общественной ассоциации Tipton Lakes создан в 80-е, а медиаплатформы о футболе One Football разработан брендинговым агентством Design Studio в 2021 году.

В начале 2022 года был представлен ребрендинг платформы по взаимодействию с аудиторией OpenWeb. Такой минималистичный логотип в их случае является желанием компании ассоциироваться не с новыми технологиями и инновациями, а с общением и обменом.

Аутентичность

Желание любого бренда — запомниться и отстроиться от конкурентов. И визуальный образ лучше всего помогает это сделать. Но в мире, где нейросети генерируют креативы, а стоковые сервисы переполнены похожими логотипами, выделиться в такой перегруженной среде становится непростой задачей.

Решение — логотип, сделанный вне канонов и правил. Это могут быть резонирующие между собой цвета или синергия необычных шрифтов.

Например, в сентябре 2022 года Shakespeare Theatre Company представила свой новый логотип, где сочетается классический и современный шрифты, чтобы объединить прошлое и будущее. А конфликтующие между собой цвета — электрический синий, ярко-розовый, малиново-красный с глубоким фиолетовым — привлекают внимание и передают эмоции, которые зритель будет переживать во время современных постановок Шекспира.

Такие нестандартные решения — «прогулка по тонкому льду»: они подходят для тех, кто готов идти на риск. Но это отлично работает для усиления взаимодействия между брендом и аудиторией.

Ретро-технократичный лого

Если в случае с кириллицей можно передать советскую эстетику, то использование в логотипах различных видов перфорации и научных символов отсылает к стилю технологических компаний второй половины XX века. Несмотря на то, что такие элементы переносят в прошлое и ассоциируются с первыми принтерами и перфокартами, ретро-технократичные логотипы сегодня используют самые передовые технологические компании и лидеры рынка.

Например, логотип стартапа Nothing Technologies полностью состоит из перфорированных элементов, а бренд органических напитков AJA передает свою философию о здоровье человека с помощью научных и медицинских символов. Основа — схематичная человеческая клетка, иллюстрирующая внешнюю мембрану с ядром.

Динамический

Если у компании стоит задача привлечь внимание, и при этом есть возможность не задумываться об универсальности и простоте использования логотипа и в офлайн, и онлайн формате, то интересным решением может стать динамический логотип.

При таком варианте изображение постоянно находится в разных состояниях. Это позволяет выгодно выделяться на общем фоне. Единственная проблема, которая может возникнуть у бренда, это то, какой из вариантов логотипа выбрать в разных ситуациях.

Например, художественный музей Leeum в Южной Корее при проведении ребрендинга использовал в логотипе вращающуюся форму, которая отражает цикличность времени, но и повторяет форму ротонды Leeum.

На первый взгляд, логотип выглядит как полумесяц из плавных линий, а уже в движении он имитирует вращающуюся трубу или часы. Но при этом можно заметить искажённый шрифт с надписью Leeum. Такие динамические логотипы гипнотизируют — их хочется долго рассматривать, за счёт этого увеличивается интерес к бренду.

Выводы

Проведение ребрендинга в 2022 году характеризуются оперативностью и сжатыми сроками, как следствие могут допускаться ошибки при создании визуальной составляющей.

При выборе логотипа, в первую очередь, необходимо руководствоваться не скоростью исполнения, а тем, насколько он передает ценности и смыслы, которые бренд транслирует сейчас и планирует продолжать в будущем.