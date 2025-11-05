Суд арестовал счета Havas Media на 486 млн рублей

Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета Havas Media на сумму 486 млн руб. Мера была принята по иску компании «АДВ Бенчмарк», входящей в группу АДВ , которая требует погашения долгов и неустойки за несвоевременную оплату рекламных услуг. Решение опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел.

Требования связаны с задолженностями Havas Media по договорам возмездного оказания услуг на размещение рекламных материалов в различных медиа. Кроме того, истец хочет получить компенсацию за нарушение сроков оплаты по заключенным контрактам.

Суд получил от «АДВ Бенчмарк» полный пакет подтверждающих документов, включая копии договоров, актов оказанных услуг и счетов.

В рамках дела суд применил срочные временные меры на основании статьи 90 АПК РФ, мотивируя это необходимостью обеспечения иска и защиты имущественных интересов истца. Суд отметил, что непринятие ареста могло затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного решения.

В качестве третьих лиц по делу привлечены ИФНС, Росфинмониторинг и Прокуратура города Москвы. Следующее заседание по данному иску состоится 3 декабря 2025 года.

Артур Абузов, представитель АДВ: После перехода Havas Media под контроль Дмитрия Коробкова агентство перестало выполнять свои обязательства перед «АДВ Бенчмарк». Хотя факт оказания услуг зафиксирован, а с нашей стороны для суда предоставлены все необходимые подтверждающие документы. Фактически Дмитрий Коробков удерживает денежные средства для оплаты владельцам медиаинвентаря. ООО «Хавас Медиа» выступало в качестве агента, но компания не выполнила обязательства перед рекламодателями по перечислению денежных средств для оплаты рекламным площадкам (телевизионным каналам и другим селлерам). На текущий момент «АДВ Бенчмарк» защищает свои интересы в установленном законом порядке, добиваясь исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг. Помимо мер по аресту счетов ООО «Хавас Медиа», к делу со стороны суда привлечены органы финансового контроля.

Сейчас ООО «Хавас Медиа» не входит в контур группы АДВ и находится под контролем бывшего акционера Дмитрия Коробкова. В ноябре 2024 года Коробков инициировал судебные разбирательства против нынешних владельцев группы — Кирилла Коробейникова и Павла Сидорова, заявляя о введении в заблуждение относительно финансовых показателей компании при продаже своей доли в феврале 2023 года.

Однако 6 мая 2025 года Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск Коробкова, признав его требования необоснованными, а 20 августа 2025 года решение суда первой инстанции подтвердил Арбитражный апелляционный суд. Сторона истца не предоставила достаточных доказательств, а выводы суда свидетельствуют, что сделка по продаже доли Коробкова в группе АДВ была проведена с соблюдением всех требований действующего законодательства РФ.