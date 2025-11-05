Sostav.ru

05.11.2025 в 16:55

Суд арестовал счета Havas Media на 486 млн рублей

«АДВ Бенчмарк» взыскивает долги и неустойку за несвоевременную оплату рекламных услуг

1

Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета Havas Media на сумму 486 млн руб. Мера была принята по иску компании «АДВ Бенчмарк», входящей в группу АДВ , которая требует погашения долгов и неустойки за несвоевременную оплату рекламных услуг. Решение опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел.

Требования связаны с задолженностями Havas Media по договорам возмездного оказания услуг на размещение рекламных материалов в различных медиа. Кроме того, истец хочет получить компенсацию за нарушение сроков оплаты по заключенным контрактам.

Суд получил от «АДВ Бенчмарк» полный пакет подтверждающих документов, включая копии договоров, актов оказанных услуг и счетов.

В рамках дела суд применил срочные временные меры на основании статьи 90 АПК РФ, мотивируя это необходимостью обеспечения иска и защиты имущественных интересов истца. Суд отметил, что непринятие ареста могло затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного решения.

В качестве третьих лиц по делу привлечены ИФНС, Росфинмониторинг и Прокуратура города Москвы. Следующее заседание по данному иску состоится 3 декабря 2025 года.

Артур Абузов, представитель АДВ:

После перехода Havas Media под контроль Дмитрия Коробкова агентство перестало выполнять свои обязательства перед «АДВ Бенчмарк». Хотя факт оказания услуг зафиксирован, а с нашей стороны для суда предоставлены все необходимые подтверждающие документы.

Фактически Дмитрий Коробков удерживает денежные средства для оплаты владельцам медиаинвентаря. ООО «Хавас Медиа» выступало в качестве агента, но компания не выполнила обязательства перед рекламодателями по перечислению денежных средств для оплаты рекламным площадкам (телевизионным каналам и другим селлерам).

На текущий момент «АДВ Бенчмарк» защищает свои интересы в установленном законом порядке, добиваясь исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг. Помимо мер по аресту счетов ООО «Хавас Медиа», к делу со стороны суда привлечены органы финансового контроля.

Сейчас ООО «Хавас Медиа» не входит в контур группы АДВ и находится под контролем бывшего акционера Дмитрия Коробкова. В ноябре 2024 года Коробков инициировал судебные разбирательства против нынешних владельцев группы — Кирилла Коробейникова и Павла Сидорова, заявляя о введении в заблуждение относительно финансовых показателей компании при продаже своей доли в феврале 2023 года.

Однако 6 мая 2025 года Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск Коробкова, признав его требования необоснованными, а 20 августа 2025 года решение суда первой инстанции подтвердил Арбитражный апелляционный суд. Сторона истца не предоставила достаточных доказательств, а выводы суда свидетельствуют, что сделка по продаже доли Коробкова в группе АДВ была проведена с соблюдением всех требований действующего законодательства РФ.

