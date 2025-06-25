На рынке геосервисов наступило равноправие

Три основных игрока рынка геосервисов распределили аудиторию практически поровну. За последние три года Google Maps утратил свое доминирование в России, следует из данные RocketData.

Сейчас «Яндекс Карты» находятся на первом месте с долей 34%, за сервисом с небольшим отрывом следуют Google Maps и 2ГИС с одинаковой долей в 33%.

До 2022 года Google Maps занимал 57% рынка, однако в 2023 году, после того, как сервис ограничил работу в России и закрыл офис, его доля резко сократилась. «Яндекс» же увеличил свою долю с 23% в 2022 до 34% к 2025 году. На это повлияла в том числе обязательная предустановка поисковика на мобильные устройства в России. Сервис 2ГИС увеличил свою долю благодаря усилению своих продуктов — карты и навигатор.

Эксперты объясняют удержание позиций Google, в частности, пользовательской привычкой россиян и рекомендуют бизнесу оставаться представленным во всех трех сервисах для более комплексного подхода.

Ранее «Ромир» выяснил, что 63% россиян ищут места для покупок и услуг через геосервисы. При этом 86% пользуются поисковыми системами.